В Україні вируватиме негода: які області накриють серйозні дощі, грози та шквали

Найближчими днями у більшості областей України очікується дощова погода. У багатьох регіонах опади будуть помірними, а подекуди – значними. Місцями вони супроводжуватимуться грозами та шквалистим вітром.

Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.

Дивіться також Грози майже по всій Україні: прогноз погоди на 12 травня

Яку ситуацію з опадами прогнозують?

Іван Семиліт розповів, що причиною погіршення погоди стане активний атмосферний фронт, який надходитиме в Україну із Західної Європи, який і безпосередньо зумовить поширення дощів та гроз у більшості областей.

За його словами, спочатку найбільш інтенсивні опади очікуються на Закарпатті та в Карпатах. Згодом фронт охопить значну частину території країни, за винятком окремих західних і північно-східних областей.

Водночас на Правобережжі можливі грози та шквали вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. До речі, представник Укргідрометцентру уточнив, що здебільшого вітер рухатиметься саме південним напрямком.

Він утримуватиме в нашому просторі теплішу повітряну масу,

– пояснив він.

Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень у більшості областей очікуються підвищення від 18 до 23 градусів тепла. Через рух атмосферного фронту найбільш прохолодно буде у західній частині.

Там очікується від 12 до 17 градусів тепла. Аналогічні умови прогнозують і для Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей. Уночі у цих регіонах стовпчики термометрів покажуть від 4 до 9 градусів тепла.

Де погіршиться погода?

Надалі атмосферний фронт рухатиметься східним напрямком, поширюючи прохолодніше повітря по країні, яке супроводжуватиметься опадами. Так, 13 травня, за винятком північного сходу й заходу, випадатимуть дощі з грозами.

Замість південного напрямок вітру зміниться на північно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У четвер, 14 травня, синоптики також прогнозують опади у вигляді дощів, які місцями йтимуть із грозами.

Сухі умови очікуються лише в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла, лише від 2 до 7 градусів тепла прогнозують у деяких західних регіонах.

Удень у більшості областей температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У східній частині країни значення підвищаться до 21 градуса тепла. Уже надалі, за його словами, дощі дещо змістяться на окремі регіони.

Іван Семиліт додав, що у п'ятницю, 15 травня дощі здебільшого збережуться у північних областях. Вже у суботу, 16 травня, опади, які місцями йтимуть з грозами, будуть можливі лише на території Прикарпаття та Закарпаття.

Про що попереджали раніше?

Український гідрометеорологічний центр раніше повідомляв, що найближчим часом в Україні не прогнозують відчутних покращень погодних умов. Замість цього у більшості областей будуть дощі, грози й навіть шквали.

Причиною таких погодних умов стане активна циклонічна діяльність. У другій половині тижня, згідно з останніми прогнозами, очікується вихід активного циклону з районів південних морів принесе нову хвилю опадів.