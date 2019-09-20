Зменшення витрат на субсидії у 2020 році: думка експерта про суму, запропоновану Кабміном

У проєкт державного бюджету на 2020 рік буде закладено 47 мільярдів 600 мільйонів гривень для виплат субсидій українцям. Така пропозиція Кабміну є значно меншою від суми, що була запропонована торік.

Це, звісно, зменшує видатки бюджету, проте судити про те, чи є це доброю тенденцією, – поки рано. Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.

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Можна апелювати: це добре чи погано – з 55 мільярдів гривень фінансування субсидій зменшилося до 47 мільярдів. Тобто до цього було 20 мільярдів – на монетизацію і 35 мільярдів субвенцій місцевим бюджетам, аби вони виплачували субсидії,

– розповів він.

Цабаль додає: зараз – це одна сума: тільки 47 мільярдів на монетизацію субсидій.

"Тобто у проєкті бюджету на 2020 рік витрат на субсидії на 8 мільярдів менше, аніж було торік", – наголошує він.

Загалом сума видатків у бюджеті зросла. Сталося це через збільшення фінансування таких сфер, як безпека й оборона, держпослуги охорони здоров’я, освіти тощо.



Видатки бюджету-2020/ інфографіка 24 каналу

Зменшити видатки у бюджеті-2020 намагаються, зокрема, шляхом фінансування обласних державних адміністрацій.

"Фінансування ОДА зменшилось на одну четверту. Це насправді добре, бо це показує: децентралізація є в дії", – додав Цабаль.

Водночас, нардеп каже, що помітив: речі, про які зараз активно говорить новий уряд, а саме – введення ринку землі, реформа митниці, – зараз не відображені у проєкті бюджету. Він сподівається, що це є "просто технічним моментом".