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      Зменшення витрат на субсидії у 2020 році: думка експерта про суму, запропоновану Кабміном

      129 Читать новость на русском
      Володимир Цабаль
      Володимир Цабаль / my.ua

      У проєкт державного бюджету на 2020 рік буде закладено 47 мільярдів 600 мільйонів гривень для виплат субсидій українцям. Така пропозиція Кабміну є значно меншою від суми, що була запропонована торік.

      Це, звісно, зменшує видатки бюджету, проте судити про те, чи є це доброю тенденцією, – поки рано. Про це в коментарі журналістам 24 каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль.

      Важливо: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Можна апелювати: це добре чи погано – з 55 мільярдів гривень фінансування субсидій зменшилося до 47 мільярдів. Тобто до цього було 20 мільярдів – на монетизацію і 35 мільярдів субвенцій місцевим бюджетам, аби вони виплачували субсидії,
      – розповів він.

      Цабаль додає: зараз – це одна сума: тільки 47 мільярдів на монетизацію субсидій.

      "Тобто у проєкті бюджету на 2020 рік витрат на субсидії на 8 мільярдів менше, аніж було торік", – наголошує він.

      Загалом сума видатків у бюджеті зросла. Сталося це через збільшення фінансування таких сфер, як безпека й оборона, держпослуги охорони здоров’я, освіти тощо.

      бюджет витрати бюджет 2020
      Видатки бюджету-2020/ інфографіка 24 каналу

      Зменшити видатки у бюджеті-2020 намагаються, зокрема, шляхом фінансування обласних державних адміністрацій.

      "Фінансування ОДА зменшилось на одну четверту. Це насправді добре, бо це показує: децентралізація є в дії", – додав Цабаль.

      Водночас, нардеп каже, що помітив: речі, про які зараз активно говорить новий уряд, а саме – введення ринку землі, реформа митниці, – зараз не відображені у проєкті бюджету. Він сподівається, що це є "просто технічним моментом".

      blog_ava
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      Автор: Анна Калюжна, Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Субсидії Бюджет 2020 Партія Голос
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