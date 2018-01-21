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ЗМІ назвали ще одну важливу позицію, яку терористи втратили на Донбасі

22:54, 21 січня 4383 Читать новость на русском
Окрім Травневого та Гладосовго, українські військові взяли ще позиції біля Горлівки
Окрім Травневого та Гладосовго, українські військові взяли ще позиції біля Горлівки / 24 Канал

У 2017 році проросійські бойовики на Донбасі змушені були поступитися позиціями не лише в районі Гладосового та Травневого, а й поблизу Горлівки.

Про це повідомляє ТСН.

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"У 2017 році довго не протрималось жодне припинення вогню. Якщо ворог не хоче мовчати, треба його відсунути. Тактика "повзучого наступу" виправдала себе. Гучна історія із звільненням Травневого та Гладосового, виявляється, лише одна – із багатьох. Насправді за рік бойовики втратили не одну, а кілька позицій. Бойовики минулого року були змушені залишити позиції поблизу Горлівки та відступити. Наразі район утримують Збройні Сили України. Відтак, повільне просування вперед триває", – підкреслюється у матеріалі.

За словами військового із позивним "Авер", на колишніх позиціях терористів знайшли ящики, сітки, гільзи.

"Вони відійшли після того, як ми взяли Гладосове і Травневе. Посунулись донизу. Ось видно Горлівку як на долоні", – зауважив воїн.

Також зазначається, що займаний район розташовується зовсім поруч із так званою Малою промкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни 54-ї бригади та 24-го батальйону "Айдар" зайняли два українських села Травневе та Гладосове, які розташовувались у так званій "сірій зоні" на Світлодарській дузі. Згодом у Генштабі заявили, що ніхто не звільняв ці селища, оскільки вони завжди були українськими.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Горлівка
Джерело: 24 Канал
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