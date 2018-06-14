ЗМІ виявили помилки в розслідуванні МЕРТ щодо сірчаної кислоти

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) допустила ряд помилок і підтасовок фактів при проведенні спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти і олеуму.

Про це пишуть журналісти Бізнес-порталу UAprom в статті "Як МЕРТ підтасовує дані спецрозслідування щодо сірчаної кислоти", посилаючись на не конфіденційну версію доповіді Комісії.

Зокрема, за інформацією видання, після продовження термінів розслідування до 330 днів лобі Східного ГЗК і "Сумихімпрому" знову активізувалося.

"Текст документу рясніє фактами того, як під потрібне рішення МКМТ підганяються будь-які цифри без аналізу і в розріз здоровому глузду", – пишуть журналісти.

Наприклад, самою кричущою помилкою названо те, що МЕРТ не вважав за анексію Криму і окупації Донбасу непередбаченими обставинами, які є головними вимогами при проведенні будь-якого спецрозслідування. Адже в результаті втрати цих територій з внутрішнього ринку пішли два підприємства "Кримський титан" і "Костянтинівський хімзавод", які забезпечували понад 50% поставок споживачами, що і призвело до різкого зростання імпорту.

Як стверджує видання, Мінекономіки і торгівлі також закрило очі на той факт, що жоден національний виробник сірчаної кислоти не продає свою продукцію в ринок, а діє через трейдерів.

"Ця інформація сама по собі спростовує наявність причинно-наслідкового зв'язку між шкодою і імпортом, але МЕРТ наполегливо її ігнорує", – підкреслюють журналісти.