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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зміна місця голосування: яка ситуація у відділках реєстрації – фото, відео

      66 Читать новость на русском

      Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Однак охочих змінити своє місце голосування небагато. У відділах реєстрації виборців наразі порожньо та спокійно.

      Київ

      У Києві процедура зміни голосування займає від п'ять до десяти хвилин. Через те, що черг у відділках взагалі немає. 

      Цікаво! Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      "Черги йдуть швидше і людей значно менше, ніж на президентських. Якщо, наприклад, загальна кількість на президентських в нас була шість тисяч осіб, то на сьогодні, в нас змінили місце голосування близько 1600 осіб", – пояснила речниця Голосіївської районної державної адміністрації Валентина Пушина.

      зміна місця голосування
      Відділок реєстрації у Києві

      Харків 

      Виборці не поспішають не лише у столиці. У коридорах Харківської районної адміністрації теж повна тиша.

      "У нас станом на сьогодні, внесли зміни 1200 людей. Якщо порівнювати зі другим туром президентських виборів, то там змін було 3700 штук", – зазначив голова адміністрації Шевченківського району Харкова  Володимир Котковський.

      харків місце ресєтрації
      Харківські відділки реєстрації пустують

      Львів

      У Львівських коридорах теж все спокійно. Таку пасивність у місті пояснюють сезоном відпусток.

      Насамперед це пов'язано із літнім періодом, це канікулярний період відпусток. Напевно ці фактори більше вплинули,
      – розповів співробітник Держреєстру виборців Личаківського району Олег Ногас.

      Не врятувала ситуацію навіть спрощена процедура. Адже окрім паспорта, жодні довідки з місця роботи чи проживання не потрібні.

      львів

      Порожні коридори у львівському відділку реєстрації

      Як змінити місце голосування 

      Проте час, аби змінити місце голосування, ще є до 15 липня. Тож аби не стояти в чергах в останній день потрібно звернутися до відділків реєстрації виборців. Їхній перелік є на сайті Державного реєстру виборців.

      Ті ж, хто голосує за кордоном, можуть подати заяву у посольствах чи консульствах. Проте змінивши місце голосування не в межах округу, виборець отримає лише один бюлетень і зможе проголосувати лише за партію. Оскільки голосувати за мажоритарника у "чужому" окрузі не дозволяє закон.

      Як змінити місце реєстрації на парламентських виборах, дивіться інфографіку:
      зміна місця голосування
      Як правильно змінити місце реєстрації – інфографіка

      Коли відбудуться позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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