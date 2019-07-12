Чому в Україні немає справжніх партій: названі вагомі причини

Парламентські вибори 2019 року вносять чимало нових трендів в політичний процес України. Водночас демонструють ряд хронічних хвороби суспільства. Про нові тенденції та провали вітчизняної демократій – читайте у матеріалі 24 каналу.

Відсутність справжніх партій

Праймеріз, постпраймеріз, нові обличчя – це не просто модні слова, які почали використовувати українські політики. Це нові сенси, які активно вриваються в наше повсякденне життя. Головним трендом нинішньої передвиборчої кампанії стало те, що українці почали впливати на формування списків, а зашкварних кандидатів почали з них виключати.

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Водночас стало очевидно, що молодих, професійних політиків в країні дуже мало. Усе тому, що справжніх партій і середовища, де вони повинні розвиватись, майже немає.

Сьогодні більшість політичних партій, які ми знаємо і які зараз претендують на проходження у Верховну Раду – це лідерські партії. Є сильний лідер, рейтинговий лідер – є і сильна партія,

– пояснив політолог Володимир Фесенко.

Які причини

У самому суспільстві просто немає запиту на справжні ідеологічні партії, які дійсно могли б змінювати країну системно. Українці не вступають у партії, не платять членські внески, не висувають кандидатів у депутати, не працюють волонтерами на виборах і не контролюють своїх обранців у парламенті. Проте так було не завжди.

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"Я застав ті фантастичні часи, коли в Україні були партії. Це неймовірно, але я це бачив. Люди здавали членські внески і люди збирали кошти на місцях. Частина зібраних коштів на місцях відправлялась на область. А частина коштів з області відправлялася в центр. І так у центрального проводу утворювався ресурс знизу, а провід також шукав кошти", – пригадав голова політради партії "Сила людей" Олександр Солонтай.

Фінансова залежність від олігархів

Усе змінилось наприкінці 90-х років, коли у політику масово пішли бізнесмени.

Який просто вкидує гроші згори до низу, починаючи оплачувати колишню волонтерську діяльність. І люди, які вчора це робили добровільно, сьогодні кажуть: "дай грошей",

– пояснив Солонтай.

А після завершення виборів фінансування штабів припинялось. І вже через чотири роки політики опинялись у фінансовій залежності від олігархів. Відповідно надалі у парламенті партії були змушені відпрацьовувати ці так звані "інвестиції".

Так виникло замкнуте коло великої політичної корупції. Саме для того, аби його розвівати і було запроваджене державне фінансування партій.



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"Значна частина наших громадян ставиться скептично, критично до цього, але саме державне фінансування, а зараз його отримають не тільки парламентські партії, а й ті, хто не пройде та набере 2%. І от саме фінанси, я б сказав, це інституційний цемент",

– зазначив Фесенко.

Нині спостерігається справжній прорив у формуванні політичної культури в Україні. Проте це лише перші кроки. Для того, щоб у парламенті опинились справжні "слуги народу" політики повинні стати залежними від простих українців, які їх до парламенту делегували, профінансували їх передвиборчу кампанію і в будь-який момент можуть відкликати.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу