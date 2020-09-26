Порядок денний державних ЗМІ Білорусі та Росії щодо білоруських подій був синхронізований протягом трьох тижнів після виборів, з тих пір відбувається ситуативна корекція. В сторону, більш приземлену для апологетів антизахідної пропаганди і конспірології. Далі – російською мовою.

Информационный суверенитет Беларуси сдан

По сути, с информационным суверенитетом Беларуси покончено. После ускоренной синхронизации медиаповестки беларусских государственных СМИ с прокремлевскими, с конца августа нет ни самостоятельного определения правил ведения и распоряжения национальными инфоресурсами, ни независимой информационной политики.

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Не говоря уже о формировании национальной информационной инфраструктуры – ее последовательно уничтожают, применяя репрессии в отношении профессиональных независимых СМИ и тем самым расчищая пространство для большего влияния российских медиа.

"Что завтра будем есть? Вот в чем вопрос. Кому-то кажется, что все падает с неба. Нет, все это зарабатывается вот этими руками", – заявил в недавнем репортаже телеканала "Беларусь 1" министр информации Беларуси Игорь Луцкий на фоне флагов российского политического объединения "Национально-освободительное движение" (НОД), советских знамен и беларусских официальных флагов. Более откровенную картинку капитуляции национальной информационной безопасности придумать сложно.

В свете уничтожения независимой внутренней информационной политики, уже в течение августа произошла радикальная смена подборки говорящих голов на государственных телеканалах и интернет-СМИ. Теперь в большинстве случаев беларусские события интерпретируют не местные "придворные" комментаторы, а российские и украинские, иногда и представители других стран. Многие не бывали в Беларуси и имеют о ней и происходящих беларусских событиях совсем искаженное и отдаленное представление.

Армен Гаспарян, Александр Сосновский, Владимир Корнилов и прочие пропагандисты и конспирологи, которые годами "обрабатывали" украинское направление медиапропаганды, резко стали ведущими экспертами по Беларуси и частыми гостями не только российских, но и беларусских телеканалов.

Десятка основных пропагандистских нарративов к сентябрю

К концу августа практически все основные пропагандистские нарративы на беларусских государственных и прокремлевских телеканалах стали идентичные:

Беларусские протесты организованы, координируются Западом , применяются методы "цветных революций". Польша, Литва и другие западные страны (США, Великобритания, Чехия и пр.) дестабилизируют Беларусь. Nexta и другие Телеграм-каналы контролируются и управляются спецслужбами Польши и других западных стран.

, применяются методы "цветных революций". Польша, Литва и другие западные страны (США, Великобритания, Чехия и пр.) дестабилизируют Беларусь. Nexta и другие Телеграм-каналы контролируются и управляются спецслужбами Польши и других западных стран. Агрессивный Запад вмешивается в беларусские внутренние дела , хочет подорвать беларусско-российские отношения и использовать страну как антироссийскую площадку.

, хочет подорвать беларусско-российские отношения и использовать страну как антироссийскую площадку. НАТО усиленно наращивает свой военный потенциал у границ Беларуси , прежде всего на территории Польши, может организовать военные провокации, в том числе с использованием истребителей. Варшава желает взять Беларусь под свой контроль, как минимум – оторвать Гродненскую область.

, прежде всего на территории Польши, может организовать военные провокации, в том числе с использованием истребителей. Варшава желает взять Беларусь под свой контроль, как минимум – оторвать Гродненскую область. Светлана Тихановская, беларусская оппозиция, Координационный Совет – западные марионетки, они стоят на антироссийских позициях.

Беларусская оппозиция планирует разорвать всяческие связи с Россией, вытеснить русский язык, обратить беларусов в лоно Беларусской православной автокефальной церкви.

Исторические национальные символы (бело-красно-белый флаг и герб "Погоня") – коллаборационистские профашистские / пронацистские.

Суверенитет Беларуси и ее развитие возможно лишь в тесном союзе с Россией . Россия защитит Беларусь от воинственного Запада любыми способами.

. Россия защитит Беларусь от воинственного Запада любыми способами. Так называемые "мирные протесты" не являются таковыми . Зачастую протестующие находятся под алкогольным и наркотическим опьянением, имеют уголовное прошлое. Сторонники оппозиции угрожают чиновникам и правоохранительным органам.

. Зачастую протестующие находятся под алкогольным и наркотическим опьянением, имеют уголовное прошлое. Сторонники оппозиции угрожают чиновникам и правоохранительным органам. Страны Евросоюза и США сами страдают от массовых беспорядков и полицейского насилия (Берлин, Мальме и др.), но предпочитают замалчивать это и вмешиваться в беларусские дела.

Новости о чрезмерном применении силы силовиками и пытках – фейковые.

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К началу сентября медиасообщения беларусских и российских СМИ касательно событий в Беларуси отличались лишь в некоторых особенностях подачи информации и незначительно – в содержании. Так, российские государственные телеканалы остаются несколько более либеральными и при продвижении совершенно определенной магистральной линии, тем не менее, дают ограниченное пространство "альтернативным мнениям".

Некоторые носители "альтернативных мнений", например, опровергали 80% голосов за Лукашенко, впрочем, обычно предпочитая заявлять, что тот все равно якобы набрал большинство. Государственные телеканалы в Беларуси такую вольницу себе не позволяют и под сомнение 80% у Лукашенко ни в коей мере не ставили.

Коррекция "заправщика" протестов

Пропагандистские нарративы и основные медиасообщения хоть и немного, но постоянно претерпевают изменения. Так, конспирология про внешнюю организацию беларусских протестов с конца августа медленно, но верно смещалась в антиамериканскую сторону.

Во второй половине августа беларусская и российская пропаганда преимущество вещали про лидерство Польши и Литвы в "дестабилизации Беларуси", а Чехии, Украине, Великобритании, Латвии и изредка США отдавали скорее второстепенную роль.

К настоящему времени звание основных организаторов беларусских протестов отведено США, американским спецслужбам и могущественному Соросу, а соседние с Беларусью страны Евросоюза объявляются лишь их постыдными "сателлитами-посредниками".

Так, трое из четверых иностранных комментаторов беларусских событий (включая главного редактора RT Маргариту Симоньян) в позапрошлом еженедельном новостным выпуске на телеканале СТВ вещали про дестабилизирующие действия США, и двое из них говорили про финансирование Соросом. Масштабы такового в интерпретации отдельных "экспертов" поистине космические. Так, пропагандист-конспиролог Сосновский, который до этого годами "мочил" Украину и резко переквалифицировался на Беларусь, в эфире ОНТ рассказывал о "кулаке Сороса" и 6 млрд долларов, якобы перечисленных на нужды беларусских протестов через криптовалюты.

Одновременно участился пропагандистский посыл "Беларусь сегодня, Россия завтра", в рамках которого Беларусь – всего лишь переходный этап перманентной войны Запада против Москвы. Наряду с контентом гостелеканалов, публикации беларусско-российского пропагандистского гибрида Sputnik Беларусь – яркое тому подтверждение.

"Нынешняя гибридная атака на Беларусь", уверяет недавняя авторская колонка, "по факту является разведкой боем перед атакой на Россию", стремлением военно-политических кругов США завязать России "ошейник". "Отрыв Беларуси от России" стал бы успехом США и Запада "на пути к уничтожению русской цивилизации как альтернативного пути развития человечества", – резонирует вдогонку другая публикация Sputnik.

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Таким образом, в призме прокремлевской (и беларусской как ее оформившегося филиала) пропаганды толкование беларусских событий обретает все более понятные формы для последователей НОД, на фоне флагов которого потрясал своими руками беларусский министр информации. Противостояние добра и зла – более не рисованный литовско-польский конфликт с Минском. Это не иначе как атака со стороны США, ЦРУ и Сороса в отношении русской цивилизации.

Источник: Reformation