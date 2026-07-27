Це величезна проблема: економіст назвав найбільший виклик для оновленого уряду

Новий Кабінет Міністрів уже розпочав роботу, однак попереду на нього чекає чимало викликів. Водночас найбільшою проблемою для уряду може стати не економіка чи війна, а дещо інше.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що найбільшим викликом для нового Кабміну стане не формування команди чи розподіл повноважень, а пошук підтримки в парламенті для ухвалення необхідних рішень.

Що може найбільше завадити роботі нового уряду

На думку Олега Пендзина, говорити про повністю новий уряд не зовсім коректно. Він звернув увагу, що більшість ключових посадовців залишилися на своїх місцях.

Економіст про зміни у владі: відео

За словами економіста, міністр фінансів Сергій Марченко продовжує очолювати фінансовий блок, кадрових змін не відбулося й у сфері енергетики та аграрної політики. Крім того, в Офісі Президента залишилися люди, які відповідали за економічний напрям, що має забезпечити безперервність роботи.

Уряд, ймовірно, і надалі працюватиме в тісній координації з Офісом Президента, а перехід Дениса Шмигаля на іншу посаду свідчить про високий рівень довіри глави держави.

Але найбільша проблема, як на мій погляд, – це наявність гарантованих 226 голосів під будь-які ініціативи, які буде генерувати уряд,

– зазначив економіст.

Пендзин пояснив, що перед Україною стоїть багато завдань, пов'язаних із євроінтеграцією та реформами, однак їхнє виконання залежить насамперед від рішень Верховної Ради.

Саме парламент має ухвалювати значну частину законодавчих змін, необхідних для подальшого руху України до Європейського Союзу. Водночас із забезпеченням стабільної підтримки урядових ініціатив можуть виникнути труднощі.

Економіст нагадав, що схожі проблеми виникали й у попереднього Кабміну. На його переконання, нинішній склад парламенту є неоднорідним, тому гарантувати необхідну кількість голосів під кожне урядове рішення буде непросто.