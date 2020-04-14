Субсидії, пенсії та соцвиплати: що урізали, а що додали у новому бюджеті-2020

Рада підтримала зміни до держбюджету-2020. Як це вплинуло на соціальний захист населення - розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Фінансування субсидій скоротили

Держава скорочує видатки на житлові субсидії – на 8,2 мільярда гривень. Раніше у бюджеті було закладено 48 мільярдів. Це означатиме або зменшення розміру субсидій або зменшення кількості сімей, які їх отримують.

Детальніше Оновлений держбюджет-2020: як зміни вплинуть на українців

Експерт з економіки Олексій Кущ пояснює, що в такому рішенні є певна логіка. Зараз ціни на нафту та газ у світі різко падають. Це тягне з собою зменшення цін на вугілля та інші енергоресурси. Таким чином тарифи на газ, гарячу воду та тепло мають впасти, що вже часткового відбувається. З іншого боку в умовах кризи в людей зменшуються доходи, а деякі і взагалі втрачають роботу.

Водночас громадяни, які під час карантину втратили роботу, отримають додаткові субсидії. В середньому до 300 гривень.

Пенсії: індексація, одноразові виплати та доплати старшим

Одноразову допомогу у розмірі тисячі гривень отримають пенсіонери, чиї пенсії не перевищують 5 тисяч гривень.

Спочатку обіцяли виплачувати одноразову допомогу з 14 квітня, але через те, що зміни до бюджету-2020 прийняли лише 13 квітня, допомоги виплатять пізніше – як мінімум через 5 днів після набрання чинності змін до держбюджету. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на своїй сторінці у фейсбуці.

Рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйона людей,

– зазначила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Окрім них, додаткову тисячу у квітні отримають і понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.

Пенсіонери, яким понад 80 років, з цього місяця вже почали отримувати додаткові 500 гривень до пенсії щомісячно. Це стосується лише тих, чия пенсія не перевищує 9 205 гривень.

Хороші новини є і для пенсіонерів, які ще працюють. З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії цього місяця отримають понад 357 тисяч осіб, сума у середньому підвищиться на 170 гривень.

Зазначимо, що з 1 травня в Україні проводитимуть індексацію пенсій, яка складе 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.

Корисно Індексація пенсій: яким буде механізм та коли будуть виплати

Загалом видатки виплати пенсій збільшуються на 29,7 мільярда гривень, а в Пенсійний фонд скерують 202 мільярди гривень.

Як соціальну допомогу ще надають?

Пільгова державна іпотека для переселенців та учасників АТО.



для переселенців та учасників АТО. Доплата медичним працівникам та працівникам соцзахисту. Видатки на державну програму медичних гарантій збільшуються на 15,7 мільярда гривень.



та працівникам соцзахисту. Видатки на державну програму медичних гарантій збільшуються на 15,7 мільярда гривень. Допомога членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19 . Така фінансова допомога рідним померлих медпрацівників надаватиметься один раз. Розмір визначатиме Кабмін.



. Така фінансова допомога рідним померлих медпрацівників надаватиметься один раз. Розмір визначатиме Кабмін. Допомога на дітей ФОПам, які зупинили свій бізнес через карантин.

Що ще урізають?

Видатки на заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення.зменшують на 3,6 мільйона гривень.



та інших найбільш вразливих категорій населення.зменшують на 3,6 мільйона гривень. Видатки на виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення зменшують на 1,3 мільярда гривень.



Виділення коштів на підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту скасовують.



Субвенцію на соціальний захист педагогів скорочують на 1,55 мільярда гривень, залишаючи 2,2 мільярда.

Фактично це скорочення тих грошей, які отримуватимуть прості рядові педагоги по виконанню своїх функцій. Це виплати за виконання додаткових функцій, доплати на відпустки, певні компенсації за певне навантаження та інші доплати,

– пояснює експерт Олексій Кущ.

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Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу

З текстом законопроєкту за номером 3279-д про зміни до держбюджету можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.