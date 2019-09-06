14:02
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Зміни до Податкового кодексу знищать гірничодобувну галузь України

      110 Читать новость на русском
      Гірничодобувна галузь
      Гірничодобувна галузь / economistua.com

      Українські підприємці занепокоєні змінами до Податкового кодексу, внесеними на розгляд парламенту.

      Як заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів Сергій Біленький, законопроєкт №1210, автором якого є голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, передбачає кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів.

      Збільшення рентних платежів на видобуток залізної руди і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК є економічно недоцільним. По суті рентна перетворюється на податок з обороту підприємств,
      – зазначив Біленький.

      В усьому світі податком обкладається саме сировина, яку видобули і її первинна обробка, а в новому законі під первинну обробку підпадає також продукція, яка проходить кілька переділів – це окатиш, агломерат, залізорудний концентрат. І ця продукція так само підпадає під оподаткування.

      "Є навіть рекомендації Міжнародного валютного фонду, як має відбуватися оподаткування підприємств з видобутку корисних копалень. Тобто, оподатковуватися має саме видобута руда, а не продукція, що пройшла кілька переділів збагачення та агломерації. Жодне підприємство гірничовидобувної галузі не витримає подвійного навантаження. Собівартість продукції суттєво зросте і ми не зможемо конкурувати на міжнародних ринках збуту", – пояснив голова Федерації.

      За словами С. Біленького законодавчі зміни мають дискримінаційний характер.

      "Українські ГЗК і без того є одними з найбільших платників податків. Лише торік до державного бюджету і Пенсійного фонду було перераховано понад 19 млрд грн. Зарплати в галузі є одними з найвищих в Україні. Працівники в середньому отримують по 20 тисяч гривень на місяць. Податкові зміни здатні знищити галузь. Адже інвесторам стане не вигідно вкладати гроші у виробництво і модернізацію підприємств", – пояснив Біленький.

      Голова Федерації металургів також зазначив, що попередні втрати складуть близько 13 млрд грн на рік. Крім того, такими новаціями ми розчищаємо дорогу на міжнародні ринки нашому найближчому конкуренту – країні-агресору Росії. Адже там собівартість продукції через дешевші енергоносії та рентну плату значно нижча. Аби не допустити колапсу в галузі і для внесення податкових змін потрібна широка дискусія за участі професійних економістів та представників бізнесу.

      blog_ava
      Який принтер обрати для дому: корисні поради
      сьогодні
      30773
      Теги: Металургія Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      сьогодні , 14:00 Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      Сергій Лещенко 5
      Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      сьогодні , 13:41 Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      12589
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1393
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 1064
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук