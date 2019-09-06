Зміни до Податкового кодексу знищать гірничодобувну галузь України

Українські підприємці занепокоєні змінами до Податкового кодексу, внесеними на розгляд парламенту.

Як заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів Сергій Біленький, законопроєкт №1210, автором якого є голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, передбачає кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів.

Збільшення рентних платежів на видобуток залізної руди і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК є економічно недоцільним. По суті рентна перетворюється на податок з обороту підприємств,

– зазначив Біленький.

В усьому світі податком обкладається саме сировина, яку видобули і її первинна обробка, а в новому законі під первинну обробку підпадає також продукція, яка проходить кілька переділів – це окатиш, агломерат, залізорудний концентрат. І ця продукція так само підпадає під оподаткування.

"Є навіть рекомендації Міжнародного валютного фонду, як має відбуватися оподаткування підприємств з видобутку корисних копалень. Тобто, оподатковуватися має саме видобута руда, а не продукція, що пройшла кілька переділів збагачення та агломерації. Жодне підприємство гірничовидобувної галузі не витримає подвійного навантаження. Собівартість продукції суттєво зросте і ми не зможемо конкурувати на міжнародних ринках збуту", – пояснив голова Федерації.

За словами С. Біленького законодавчі зміни мають дискримінаційний характер.

"Українські ГЗК і без того є одними з найбільших платників податків. Лише торік до державного бюджету і Пенсійного фонду було перераховано понад 19 млрд грн. Зарплати в галузі є одними з найвищих в Україні. Працівники в середньому отримують по 20 тисяч гривень на місяць. Податкові зміни здатні знищити галузь. Адже інвесторам стане не вигідно вкладати гроші у виробництво і модернізацію підприємств", – пояснив Біленький.

Голова Федерації металургів також зазначив, що попередні втрати складуть близько 13 млрд грн на рік. Крім того, такими новаціями ми розчищаємо дорогу на міжнародні ринки нашому найближчому конкуренту – країні-агресору Росії. Адже там собівартість продукції через дешевші енергоносії та рентну плату значно нижча. Аби не допустити колапсу в галузі і для внесення податкових змін потрібна широка дискусія за участі професійних економістів та представників бізнесу.