Зміни у сфері охорони здоров'я: що пропонують партії

Медична реформа була однією з найбажаніших для українців. Але коли прийшов час змін, суспільство розкололося на явних прихильників та противників змін у сфері охорони здоров'я. А сама реформа досі залишилась на топ-позиціях чарту найбільш обговорюваних, а для політиків темою номер один для маніпуляцій та популізму.

Аби зрозуміти, що відбудеться після 21 липня, коли українці оберуть новий парламент, ми, громадська організація "Центр UA", вирішили перевірити чи виживе принцип "гроші йдуть за пацієнтом", яким 58% українців у результаті залишились задоволеними, після зміни влади? Для цього ми проаналізували програмні обіцянки топ-10 партій.

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Медична рефора

Попри високий запит на зміни та чималий інтерес суспільства до медреформи лише чотири з дванадцяти партій згадали про неї у своїй програмі.

"Європейська солідарність" та "Голос" планують завершити реформу, а от "Опозиційний блок" хоче взагалі скасувати її, мовляв, вона антинародна. В "Опозиційній платформі – За життя" поки сумніваються в доцільності змін, але чіткої позиції не висловлюють.

Страхова медицина

У планах Міністерства охорони здоров’я на 2020 рік запуск державної програми медичних гарантій, тобто фактично в Україні розвиватиметься медичне страхування. Що про це думають партії?

"Опозиційний блок" декларує намір запровадити два типи обов’язкового безкоштовного медичного страхування: за рахунок держави та роботодавців для найманих працівників.



"Опозиційний блок"

За впровадження такої системи "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина", щоправда, пропонують зменшити податкове навантаження на підприємства, які платитимуть страхові внески за своїх працівників.

Партії "Громадянська позиція" та "Свобода" хочуть запровадити обов’язкове державне медичне страхування задля підвищення доступності та якості медичних послуг.

"Слуга народу" також за впровадження страхової медицини, утім хто оплачуватиме страхові поліси у партії не зазначають. Але говорять про створення чіткого пакету медичних послуг, які зможуть отримувати українці. Про це також говорить й у партії Гройсмана.

Доступна медицина

Продовжувати плани Кабміну для доступної медицини планує "Українська стратегія Гройсмана". А от у партії "Сила і честь" для доступної, якісної та своєчасної медицини хочуть запровадити єдиний медичний простір.

Про сільське населення подбали у партії "Батьківщина". Зокрема, доступ до медичної допомоги у селах партія забезпечуватиме через фельдшерсько-акушерські пункти.

"Опозиційна платформа – За життя" хоче відновити доступну медицину за принципом «від села до столиці», однак не конкретизує, як саме. Їхні опоненти з "Опозиційного блоку" також обіцяють безкоштовну невідкладну медичну допомогу без зміни підходу до фінансування цієї сфери.

Зарплати лікарям

5 із 12 політичних партій зроблять усе для того, щоб належно оплачувати роботу медиків. Серед них "Голос", "Самопоміч", "Опозиційний блок", "Свобода" та "Батьківщина". Остання обіцяє європейський рівень оплати праці медиків.



Партія "Голос"

А у партії "Голос" обіцяють, що "нелюдські умови у медичних закладах відійдуть у минуле". Про підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення говорить "Слуга народу". Також у планах партій нарешті перевести медичну документацію в електронну форму.

Профілактична медицина

Підтримувати здоровий спосіб життя українців планують всього лиш декілька партій. "Слуга народу" хоче інвестувати у розвиток профілактичної медицини, а "Українська стратегія Гройсмана" працюватиме над формуванням ефективної громадського здоров'я, а "Опозиційний блок" хоче створити районні та міські профілактичні центри.

"Громадянська позиція" натомість у своїй програмі вказує на необхідність докорінного реформування самого Міністерства охорони здоров’я. А партія "Голос" боротиметься з корупційною складовою в системі медичної освіти та медичного ліцензування.

Лише "Радикальна партія" Олега Ляшка про охорону здоров’я вирішила змовчати, ймовірно, вона не буде пріоритетною для партії.

Перш ніж купити будь-який товар, ми завжди вивчаємо характеристики та відгуки про нього. Адже дуже часто зовнішній вигляд товару може не відповідати його наповненню та функціоналу. І ми перевіряємо, що всередині, аби нас не обманули. З партіями слід робити так само. Тому вивчайте і порівнюйте програми партій. Зокрема ви можете це зробити за посиланням vybory2019.pravda.com.ua.



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Цей відеоролик став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.