Глава Мінекономіки Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні минулого року призвело до падіння економіки. Він звинуватив екскерівництво НБУ в маніпуляціях з курсом.

На думку міністра, "нерозумна курсова політика" НБУ стала причиною економічних проблем в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Чому Петрашко засуджує зміцнення курсу гривні в 2019 році

За словами глави Мінекономіки, він підтримує політику гнучкого обмінного курсу, яку проводив НБУ. Однак, міністр наголошує, що курс нібито використовувався для маніпуляцій.

Він вважає, що посилення курсу до 23,5 гривень за долар, фактично, заклало падіння української промисловості та ВВП.

На його думку, у 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити,

– висловив своє незадоволення міністр.

Крім того, він переконаний, що НБУ тримав зависоку облікову ставку для того, щоб певні структури займалися спекуляціями.

Зверніть увагу! Національний банк України протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,4 мільярда доларів і продав на 0,5 мільярда доларів. Таким чином, у 2019 році чиста купівля валюти НБУ склала 7,9 мільярда доларів.

Що про стабільність гривні каже новий очільник НБУ Кирило Шевченко

НБУ поки не бачить перетину граничних розмірів курсу, щоб реагувати на коливання гривні. Принаймні так вважає новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко. Він наголосив, що зараз курс показує позитивні тенденції в бік зміцнення гривні.

Національний банк України протягом тижня 13 – 17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Відмова від інтервенцій зафіксована вперше з тижня 17 – 21 вересня 2018 року.