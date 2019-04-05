Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов

Любые выборы ценны еще и тем, что мы чуть больше узнаем о стране и о людях, которые в ней живут. До изобретения интернета люди знали друг о друге чуть больше. Да, в каждой стране жили разные люди: они отличались взглядами и уровнем доходов, уровнем образования и успешности.

Но их всех уравнивала информационная картина, которую они потребляли. Потому что читали и смотрели они преимущественно одни и те же СМИ. Телеканалы и бумажные издания могли отличаться целевой аудиторией и партийными предпочтениями, но их количество было ограничено.

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И все они, так или иначе, вынуждены были подчиняться неким общим профессиональным правилам и неким универсальным ценностным установкам.

СМИ были посредниками между потребителями контента и их производителями. И не было иного способа достучаться до аудитории, кроме как при помощи редакции.

Что изменилось с появлением интернета

Интернет отменил старую реальность и родил новую. Мы стали жить в эпоху людей, которые общаются со своей аудиторией напрямую, минуя посредников. Блогосфера – это ведь дитя социальных сетей.

Рождение интернета воспринималось как победа над институциональной цензурой. Как технология, которая отправит в небытие попытки авторитарных режимов контролировать информацию.Казалось, что интернет станет средой общения всех со всеми.

Мы не учли лишь того, что на смене цензуре централизованной пришла эпоха цензуры добровольной.



Интернет родил реальность "мыльных пузырей"

Когда каждый человек способен окружить себя единомышленниками, читать лишь их контент и в результате погрузить себя в "теплую ванну". Будучи убежденным, что именно его взгляды являются нормативными. Будучи убежденным, что именно он и есть представитель "большинства".

Еще недавно любой фрик, убежденный в том, что планета на самом деле плоская, был обречен на одиночество. Он мог полагать, что лишь он знает реальную правду – а все остальные либо лицемерят, либо заблуждаются.

Интернет подарил фрикам возможность находить друг друга, создавать контент для единомышленников и продвигать свои идеи.

О связи между интернетом и политикой

А еще интернет позволил разрозненным фрикам объединяться и создавать политический запрос. На который рынок стал откликаться политическим предложением. На смену медиа, которые были "для всех", стали приходить медиа "для своих".

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Даже Facebook индексируют ленту новостей, ориентируясь на наши предпочтения. Нам показывают тех авторов, чьи посты мы лайкаем. Те, кому мы лайки не ставим рано или поздно исчезают из наших лент.



Facebook показывает людям то, что они хотят видеть

И потому у любого пользователя соцсетей рано или поздно оказывается своя собственная информационная реальность – непохожая на те, в которых живут его соседи по лестничной площадке.

Интернет разрушает привычные вертикали. Тому же Дональду Трампу уже не нужна лояльность CNN – ему вполне достаточно Twitter, чтобы общаться со своими сторонниками. А еще в новой информационной реальности страхи продаются лучше, чем сухие и безэмоциональные факты.

А потому торговцев неврозами становится вокруг нас все больше. В результате, даже в странах "старой демократии" возникают новые линии разломов. Например, голосование за Brexit или торжество политиков, которые еще недавно казались обреченными аутсайдерами.

Реальность "мыльных пузырей" в Украине

Наша страна не стала исключением. Украина точно так же поделилась на обитателей разных мыльных пузырей, которые друг с другом не пересекаются. И все эти люди встречаются друг с другом лишь в соцопросах или на выборах.

Мы просто становимся жертвами нашей же привычки себя нормировать. Привычки жить в уверенности, что все вокруг воспринимают реальность так же, как это делаем мы.

И это довольно серьезный вызов для всех. Потому что залог устойчивости любого государства – это взаимное доверие граждан. То самое, которое позволяет им верить друг в друга и, как следствие, в процедуры.

Если мы считаем, что сосед достаточно похож на нас, если мы уверены, что общего у нас с ним больше, чем различий – мы признаем за ним право распоряжаться своим голосом так, как он этого хочет.

А если мы воспринимаем его как чужака, интересы которого противоречат нашим, то у нас нет оснований доверять его выбору. И результатам выборов как таковым.



Людям не нравится, если кто-то думает не так, как они

И нет, это проблема не только нашей страны. С этим кризисом сегодня сталкиваются даже самые устойчивые страны, на которые мы привыкли равняться. Старые границы идентичностей размываются, а новые вырастают на наших глазах.

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Сложно говорить о единстве мечты, когда не совпадает описание реальности, когда результатом этого несовпадения становятся самые экзотические фобии и неврозы.

И именно в этих условиях Украине выпало договариваться с самой собой о самой себе. У истории довольно причудливое чувство юмора. Впрочем, никто и не обещал, что будет легко.