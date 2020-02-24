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      Знаменитий театр "Ла Скала" у Мілані зупинив свою роботу через спалах коронавірусу

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      Оперний театр "Ла Скала" у Мілані / AP

      Керівництво всесвітньо відомого міланського оперного театру "Ла Скала" оголосило про припинення роботи на невизначений термін у зв'язку зі спалахом коронавірусу на півночі Італії.

      За добу кількість заражених новим коронавірусів у країні збільшилася удвічі. Про це повідомляється на сайті оперного театру.

      До теми: В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

      Представники "Ла Скали" заявили, що очікуватимуть подальших розпоряджень влади.

      Яка ситуація в Італії з коронавірусом

      В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Влада Італії почала вживати жорстких заходів щодо стримування поширення вірусу. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

      У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

      • Ломбардія – 89 людей;
      • Венето – 16 людей;
      • П’ємонт – 3;
      • Емілія-Романья – 3;
      • Лаціо – 2.

      Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

      Водночас, увечері 23 лютого уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у пункті пропуску в Альпах на перевалі Бреннер зупинили кілька потягів, бо в одному з них були дві жінки з характерними симптомами.

      Життя в багатьох районах на півночі країни завмерло:

      • Закриті багато шкіл, університети, музеї.
      • Венеційський карнавал закінчили передчасно – він мав тривати до вівторка, 25 лютого.
      • Закритий щонайменше до вівторка і Міланський собор, у регіоні скасували церковні служби.
      • Будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.

      У соцмережах ширяться фотографії супермаркетів у Мілані з порожніми полицями та довгими чергами на касі.


      На півночі Італії розкуповують продукти / Фото з інстаграму Юлії Янчар

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Мистецтво Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Новини України Новини політики
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