Знаменитий театр "Ла Скала" у Мілані зупинив свою роботу через спалах коронавірусу

Керівництво всесвітньо відомого міланського оперного театру "Ла Скала" оголосило про припинення роботи на невизначений термін у зв'язку зі спалахом коронавірусу на півночі Італії.

За добу кількість заражених новим коронавірусів у країні збільшилася удвічі. Про це повідомляється на сайті оперного театру.

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Представники "Ла Скали" заявили, що очікуватимуть подальших розпоряджень влади.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Влада Італії почала вживати жорстких заходів щодо стримування поширення вірусу. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

Ломбардія – 89 людей;

Венето – 16 людей;

П’ємонт – 3;

Емілія-Романья – 3;

Лаціо – 2.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Водночас, увечері 23 лютого уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у пункті пропуску в Альпах на перевалі Бреннер зупинили кілька потягів, бо в одному з них були дві жінки з характерними симптомами.

Життя в багатьох районах на півночі країни завмерло:

Закриті багато шкіл, університети, музеї.

Венеційський карнавал закінчили передчасно – він мав тривати до вівторка, 25 лютого.

Закритий щонайменше до вівторка і Міланський собор, у регіоні скасували церковні служби.

Будинок моди Giorgio Armani на Міланському тижні моди показував колекції тільки онлайн.

У соцмережах ширяться фотографії супермаркетів у Мілані з порожніми полицями та довгими чергами на касі.



На півночі Італії розкуповують продукти / Фото з інстаграму Юлії Янчар