Журналісти "Суспільного" повідомляють, що для підозрюваного визначили особисті зобов'язання.

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Запобіжний захід у справі садиби Зеленських

Так, суд обрав запобіжний захід Михайлу Гречку у вигляді особистого зобов'язання. На нього покладені обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками і здати паспорти. Відповідні міри діятимуть до 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що прокуратура просила запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки вважала можливим ризик переховування підозрюваного, бо той у 2023 році виїжджав за кордон через "Шлях". Зокрема, слідство просило накласти обов'язки не виїздити за межі Києва та області.

Водночас адвокат Гречка вказувала, що садиба не перебувала в реєстрі нерухомих пам'яток.

Ми маємо докази, що доводять, що садиба Зеленських не є культурною пам'яткою. Маємо відповідь від Мінкульту, що об'єкт не внесений в реєстр і об'єкт не відноситься до об'єкту культурної спадщини,

– казала вона.

Сам Михайло Гречко заявив на засіданні, що не визнає свою вину у кримінальному правопорушенні.

До слова власник незаконно знесеної садиби Зеленських періоду ХІХ століття зобов'язався відновити будівлю власним коштом. Ініційовано меморандум між ним, департаментом культурної спадщини КМДА та представниками громади.