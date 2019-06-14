Знесення бюста Жукову: у Харкові влаштували протест проти обшуків в активістів

У Харкові під Немишлянським відділом поліції 14 червня влаштували протести проти обшуків в активістів у справі про повалення бюста радянському маршалові Георгію Жукову. Протестувальники обурені діями правоохоронців, адже один з активістів навіть не перебував біля монумента у момент його повалення.

Поліція Харкова 13 червня влаштувала обшуки у двох активістів – В'ячеслава Дуди і Максима Зінченка у справі про знесення бюста Жукову. Інші активісти переконують, що Зінченка не було там під час цих подій. А Дуда зізнається, що був, але участі у руйнування монумента не брав.

Дивіться фото і відео з місця повалення бюста Жукову в Харкові

Він (Зінченко) навіть не був у тому місці, де зносили Жукова. Знаємо це стовідсотково, бо це наш товариш. До нього прийшли, показали фотографії, що він там був. І, наплювавши на все, якимсь обманним шляхом поліцейські з цього райвідділу зайшли до нього додому,

– розповів один з учасників акції протесту.

"До кожного з нас можуть так само прийти, показати якісь фотографії з доведенням того, що ми нібито скоїли якість правопорушення, і просто позабирати нас по одному. Ось, чому ми тут зібралися", – додав активіст.



Акція протесту під райвідділом поліції в Харкові

Це все відволікаючий маневр. Геннадієві Кернесу Жуков ніколи не був і не буде потрібен. Таким чином Керне схове відволікти нас від того тотального злодійства і корупції, які він витворяє в Харкові. Все, що відбувається з цими обшуками, – це така маленька спроба залякати нас,

– заявив активіст Дуда, в якого влаштували обшуки.

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Що відомо про повалення бюсту Жукову в Харкові?

Монумент повалили 2 червня під час пікету об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. Активісти вирішили нагадати, що в 2014-15 роках ці мери "мали відкриту проросійську позицію".

У межах акції протесту частина активістів вирушили до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити. Напередодні Кернес заявляв, що поверне ім’я радянського маршала одному з проспектів Харкова, попри те, що такі дії суперечать закону про декомунізацію.



Повалений бюст Жукову в Харкові

Поліція спробувала завадити поваленню бюста, але монумент таки знесли. У поліції кажуть, що під час цих подій хтось розпилив сльозогінний газ, від якого 3 правоохоронців зазнали опіків очей. За цим фактом і за фактом повалення пам’ятника поліція відкрила 2 кримінальні справи і 13 червня влаштували обшуки у 2 активістів у межах цих справ.

Кернес же обізвав руйнівників радянського монумента покидьками суспільства та пообіцяв відновити пам’ятник Жукову.