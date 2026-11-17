Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, повітряний напад розпочався о 18:00 16 листопада.

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Чим атакував ворог?

За даними військових, противник випустив балістичні ракети "Іскандер-М", "Циркон" і С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.

Крилаті ракети "Іскандер-К", а також керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 летіли по Україні із території Білгородської області.

Для ударів російські війська застосували 306 ударних безпілотників різних типів, з яких 92 були реактивними.

Станом на 12:00 військові підтвердили знищення та подавлення трьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, трьох апаратів "Бандероль"/"Дань-Т" та 205 безпілотників Shahed, "Гербера" й інших типів, серед яких 48 були реактивними.

Інформація щодо збиття крилатих ракет та ще 60 ударних дронів наразі уточнюється, зазначили в ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях. Атака триває, дотримуйтесь правил безпеки!– заликали військові.