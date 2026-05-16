Як перевірити, чи людина офіційно вважається зниклою безвісти: у МВС пояснили

Перевірити, чи людина офіційно вважається зниклою безвісти, можна через онлайн-сервіс МВС. Якщо особу оголосили у розшук, інформація про неї з'являється у відповідному реєстрі.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як відбувається встановлення такого статусу та отримання необхідної інформації з реєстру.

Як перевірити, чи людина офіційно вважається зниклою безвісти?

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що інформацію про осіб, які перебувають у розшуку як зниклі безвісти, можна перевірити на офіційному сервісі МВС "Пошук зниклих громадян" (сервіс "Єдине вікно").

На цьому ресурсі публікують дані про зниклих осіб, якщо їх внесли до відповідного обліку. Сервіс дозволяє здійснювати пошук за наявними даними про людину.

Якщо особа зникла безвісти, за цим фактом подається заява до Національної поліції України та її оголошують в розшук, інформація про неї відображатиметься на зазначеному сервісі,

– наголосили у МВС.

Водночас у міністерстві зауважили, що існують різні категорії зниклих осіб.

Відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", потрібно розрізняти два поняття: особа, зникла безвісти, і особа, зникла безвісти за особливих обставин.

Особа, зникла безвісти, – це людина, про місце перебування якої нічого не відомо на момент подання заяви про її розшук. Іншими словами, це випадок, коли людину не можуть знайти й офіційно подають заяву до поліції.

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, – це людина, яка зникла через війну, бойові дії, тимчасову окупацію або надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Як встановити статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин?

У МВС пояснили, що для встановлення відповідного статусу потрібно зібрати всю наявну інформацію щодо зниклої особи, яка може сприяти її пошуку, та письмово подати заяву до Національної поліції України.

Подати таку заяву можуть родичі такої зниклої особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, будь-які інші особи, яким стало відомо про зникнення. Також заяву може подати Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо вищезазначені особи звернулися до нього з повідомленням про зникнення особи,

– пояснили у Міністерстві внутрішніх справ.

Далі інформацію про зниклу безвісти людину вносять до спеціального Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це відбувається протягом 24 годин після того, як уповноважений орган отримує від поліції дані про зникнення або заяву про розшук.

У МВС зауважили, що якщо людину внесли до цього Реєстру, це означає, що її офіційно вважають зниклою безвісти за особливих обставин.

Як отримати витяг щодо особи зниклої безвісти за особливих обставин?

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що відомості про наявність чи відсутність інформації про особу в Реєстрі, надаються у формі витягу. Відповідний документ надають безоплатно.

Щоб отримати витяг, необхідно подати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин) МВС України:

запит на отримання витягу з Реєстру;

Запит подається в довільній формі з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження особи, стосовно якої робиться запит; ступеню спорідненості з особою, а також поштової чи електронної адреси, на яку необхідно відправити витяг, – пояснили у МВС.

копію документа, що посвідчує особу, яка звертається;

копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з особою, стосовно якої робиться запит (свідоцтво про народження або шлюб, документи щодо зміни анкетних даних, рішення суду про спільне проживання, про батьківство тощо).

Запит з копіями відповідних документів необхідно надіслати:

на поштову адресу: Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин) МВС України: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 00024;

на електронну адресу: pgmia@mvs.gov.ua;

через інформаційний сервіс «Єдине вікно громадян», розміщений на офіційному сайті МВС України.

Контакти Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:

Гаряча лінія 16-98.

Посилання на сторінку Уповноваженого на вебпорталі МВС.

