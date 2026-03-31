Загадкове зникнення академіка Колбуна у Бучі: його знайомі намагались підробити заповіт
- Знайома українського науковця Миколи Колбуна підозрюється у спробі незаконно привласнити його майно на понад 18 млн гривень після його зникнення під час окупації Бучі.
- Жінка разом зі співучасниками підробила заповіт і намагалася легалізувати документи через суд, але правоохоронці розкрили схему, провели обшуки та повідомили про підозру учасникам.
Правоохоронці підозрюють знайому українського науковця Миколи Колбуна у спробі незаконно привласнити його майно на понад 18 млн гривень. Він зник під час окупації Бучі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Хто привласнив майно академіка?
Жінка до повномасштабного вторгнення допомагала академіку в побуті та користувалася його довірою. Сам Колбун проживав у Бучі й зник у березні 2022 року, коли місто перебувало під російською окупацією.
За даними слідства, після зникнення науковця група осіб вирішила скористатися ситуацією. До схеми, окрім жінки, були залучені її співмешканець, а також знайомий – уродженець Чечні, громадянин Росії, і ще кілька невстановлених осіб.
Ймовірно, вони організували підроблення заповіту. Справжній документ у Спадковому реєстрі замінили фіктивним, оформленим на користь жінки. Сам "заповіт" виготовили окремо та підписали від імені зниклого вченого.
Після цього учасники схеми намагалися легалізувати документи – звернулися до суду з ініціативою визнати Колбуна померлим, щоб відкрити спадкову справу та отримати доступ до його майна.
У межах розслідування допитали понад 30 свідків і провели 16 обшуків у кількох регіонах України. Правоохоронці вилучили техніку, документи та носії інформації.
Жінці та її співмешканцю особисто повідомили про підозру, ще одному фігуранту – заочно. Їх підозрюють у несанкціонованому втручанні в інформаційні системи, підробленні документів і замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.
Суд обрав запобіжний захід: жінку взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень, її співмешканця – із заставою 3 мільйони гривень. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників.
Окремо перевіряють обставини зникнення самого науковця. Знайдено його телефон, поруч – людські рештки. Наразі призначено ДНК-експертизу.
Довідка: Микола Колбун – біоінженер і фахівець із біофізики, академік Української та Європейської академій наук, відомий розробками у сфері інформаційно-хвильової терапії.
