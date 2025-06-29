Володимир Зеленський відреагував на цю трагічну новину, повідомляє 24 Канал.

За словами президента, лише цієї ночі Максим Устименко знищив сім повітряних цілей.

Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну,

– вказав він.

Зеленський зауважив, що нині тривога лунала майже всю ніч. Він зазначив, що у нашому небі було 477 дронів, більшість з яких складали "Шахеди", а також 60 ракет різних типів. Росіяни спрямували свої удари по всьому, що забезпечує життя. Зокрема, є влучання й по житловому будинку в Смілі, там поранена дитина.