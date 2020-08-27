Новоспечений голова Володимир Жмак сьогодні озвучив плани з реформування Укрзалізниці. Зокрема, обіцяє знизити вартість квитків, оптимізувати кількість співробітників залізниці та розділити підприємство на 4 окремі компанії та побороти корупцію. Проте саме відомство – дуже збиткове і ще більше знижувати ціну немає куди.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексдиректор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан.

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Чи можливо знизити ціну на квитки?

Він пояснив, що в середньому дорожньому сполученні тариф, який сплачує пасажир покриває лише половину собівартості перевезень. Іншу половину дотує Укрзалізниця коштом прибутку від вантажних перевезень.

Якщо говорити про приміське сполучення – це ще більша сума. За кожну вкладену гривню від пасажира Укрзалізниця отримує лише 10 копійок,

– пояснив Красноштан.

Загалом Укрзалізниця у 2019 році отримала 12 мільярдів гривень збитків через пасажирські перевезення. Ексдиректор департаменту пояснив, що можна говорити про коливання цін на квитки, але лише за умови, якщо хтось компенсує ці витрати. За кордоном це компенсує держава або регіональна влада.

В Україні, за аналогією до Європейського Союзу, треба укладати договір між залізницею як перевізником і замовником послуг – міністерства, обласна чи регіональна влада. Так передбачається відповідна компенсація,

– пояснив Красноштан.

Реформування УЗ

Також він додав, що зараз компанія перебуває в глибокій кризі, а перед будь-якими реформами треба її вивести з цього стану. І спершу треба зосередити увагу на важливих речах: штучно занижені тарифи на вантажні перевезення. Потім звернути увагу на організацію та управління рухом та розвиток парку рухомого складу.

Дивіться відео 24 каналу про ціни на квитки та нового очільника Укрзалізниці: