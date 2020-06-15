Через скасування пробного ЗНО в Україні освітяни забили на сполох – говорять, що начебто взагалі хочуть відмінити тестування. Чому виникла така ініціатива та яку загрозу вона несе, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Про те, що уряд через COVID-19 вирішив скасувати проведення пробного ЗНО не знали навіть у Центрі оцінювання якості освіти, який й організовує цей процес. Про рішення там дізнались із соцмереж. Кабмін ввечері 12 червня ухвалив відповідну постанову й лише на наступний день про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, йшлося на сайті 24 каналу.

Читати про це детально Кабмін скасував проведення пробного ЗНО через COVID-19

Для вчителів, батьків й учнів це також стало несподіванкою, адже вони готувалися до тесту з української мови й літератури, який мав відбутися у понеділок 15 червня.

За інформацією від вчителів, вони навіть проходили перевірку на COVID-19 й у школах готувались до ЗНО з усіма заходами обережності, але в уряді все таки вирішили, що цього замало.

Зрештою Кабмін залишив можливість пройти ЗНО онлайн, тож всі кинулись проходити тест в інтернеті й система не витримавши навантаження "лягла". Деякі сайти регіональних центрів для абітурієнтів були не доступними.

Через проблеми влада продовжила термін пробного ЗНО до 19 червня. Також уряд пообіцяв, що поверне батькам гроші, адже таке тренувальне тестування є добровільним й платним (138-150 грн).

Хто говорить про скасування ЗНО?

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що має інсайдерську інформацію про те, що влада планує взагалі скасувати ЗНО й повернутися до старої корупційної системи.

Я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно,

– написав Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

Цю інформацію прокоментувала заступниця очільника депутатської фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Вона назвала це тривожним сигналом та наголосила, що відміна основної сесії ЗНО є неприпустимою, "інакше є ризик повернутися до корупції і хабарництва в університетах", написала народна депутатка у Facebook.

Щоправда протягом години Кравчук відредагувала свій пост й видалила слова про занепокоєння, дописавши, що позицію щодо основного ЗНО будуть обговорювати наступного тижня.

Скриншот першої версії допису Євгенії Кравчук

Скриншот останньої версії допису Євгенії Кравчук

Отже, виходить позиція фракції Слуги народу може бути іншою, ніж у Євгенії Кравчук.

Читачі її сторінки помітили різницю й виразили стурбованість. Зокрема це прокоментувала Ольга Айвазовська, голова правління "Громадянської мережі ОПОРА". Вона зауважила, що ЗНО потрібно захищати, бо під соусом карантинних заходів можна відкрити шлюз для корупції промислових масштабів, яка була нормою життя до 2008 року.

Чому не можна скасовувати ЗНО

Введення такого тестування десять років назад дозволило прибрати корупцію з ВНЗ, і відрізала можливість ректорам самих різних мастей, брати кого вони хочуть на бюджет, коли хочуть і скільки хочуть.

В кінцевому результаті ця система дозволяє оцінювати саме знання, а не фінансову спроможність батьків.

Зацікавленими у скасуванні ЗНО можуть бути представники університетів – ректори й ті, хто входять у приймальні комісії, а також певні учасники політичного процесу, наприклад посадовці у міністерстві освіти. Вони хочуть повернути корупційну схему, коли з абітурієнтів вимагали хабарі для вступу у ВНЗ,

– у коментарі для сайту 24 каналу розповів керівник відділу маркетингу в компанії ZNO.UA Іван Міщук.

Окрім відкату реформи й повернення корупції до освітньої галузі, скасування ЗНО у цьому році може поставити під загрозу вступ до ВНЗ, адже часу на реорганізацію немає. Якщо влада піде на цей крок, можна вважати це надламом освітнього процесу в країні й постраждають від цього у першу чергу абітурієнти.

Але поки що про скасування основного ЗНО у 2020 році мова не йде. Старт тестування запланований на 25 червня. А заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що ЗНО відбудеться за будь-яких обставин.

А ті, хто не планує поступати у цьому році, будуть звільнені від ЗНО.

ЗНО скасують для випускників, які не вступатимуть у 2020 році

Вже незабаром ухвалять законопроєкт про COVID-19. У ньому буде окремий пункт про випускників, яких звільнять від складання державної підсумкової атестації, повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, пише "ТСН".

Не проходити ЗНО дозволять лише тим, хто не має наміру вступати до ВНЗ у 2020 році. За словами Мандзій, такі випускники отримають свої атестати вже у червні.

Урядовці сподіваються, що такий крок допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%.