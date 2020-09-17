Знову на пішохідному переході: син нардепа Шуфрича потрапив у ДТП у Києві
Син народного депутата Нестора Шуфрича, який у 2017 році збив пішохода у столиці, знову потрапив у ДТП. Сталася аварія 17 вересня у центрі Києва.
ДТП сталася 17 вересня на перехресті вулиць Липської та Інститутської в столиці, повідомляють у фейсбуці "Вартових еспресо".
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Автомобіль, за кермом якого перебував Шуфрич-молодший, та SsangYong зіткнулися прямо на пішохідному переході,
– йдеться у повідомленні.
Син нардепа був Mercedes-Benz 2017 року випуску.
У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з поліцією та Нестором Шуфричем, аби дізнатися деталі інциденту.
Син нардепа Шуфрича потрапив у ДТП у Києва / Фейсбук "Вартові еспресо"
Пошкоджені автівки, люди не постраждали / Фейсбук "Вартові еспресо"
ДТП сталася на перехресті Липської та Інститутської у Києві: карта
Попередня ДТП Син Шуфрича на елітному авто збив людину у Києві
Що відомо про попередню ДТП за участю Шуфрича-молодшого
- Три роки тому, 26 серпня 2017 року, в центрі Києва син народного депутата збив людину на пішохідному переході.
- Пішохід Олексій Мельниченко отримав важкі тілесні ушкодження.