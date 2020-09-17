Син народного депутата Нестора Шуфрича, який у 2017 році збив пішохода у столиці, знову потрапив у ДТП. Сталася аварія 17 вересня у центрі Києва.

ДТП сталася 17 вересня на перехресті вулиць Липської та Інститутської в столиці, повідомляють у фейсбуці "Вартових еспресо".

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Автомобіль, за кермом якого перебував Шуфрич-молодший, та SsangYong зіткнулися прямо на пішохідному переході,

– йдеться у повідомленні.

Син нардепа був Mercedes-Benz 2017 року випуску.

У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з поліцією та Нестором Шуфричем, аби дізнатися деталі інциденту.



Син нардепа Шуфрича потрапив у ДТП у Києва / Фейсбук "Вартові еспресо"



Пошкоджені автівки, люди не постраждали / Фейсбук "Вартові еспресо"

ДТП сталася на перехресті Липської та Інститутської у Києві: карта

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