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      Знову впав вертоліт МІ-2, загинув пілот

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      Гелікоптер МІ-2
      Гелікоптер МІ-2 / Ілюстративне фото (pixabay)

      Під час робочого польоту з виконанням обприскування полів упав цивільний гелікоптер МІ-2. Це вже далеко не перше падіння вертольотів цього типу в Україні.

      Цього разу трагедія трапилася 14 липня приблизно о 15:30 поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області.

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      Працівники ДСНС оперативно прибули на місце події. Причини падіння вертольоту наразі невідомі.

      Вертоліт
      Вертоліт, що упав на Сумщині / Фото ДСНС

      Що відомо про вертоліт МІ-2? Це гелікоптер, розроблений ще у 60-х роках у СРСР. У салоні є місце для восьми пасажирів (якщо це військовий вертоліт – то мовиться про десант) або відповідної ваги вантажу (якщо вертоліт використовують у господарських цілях).

      Також їх застосовують для обприскування і запилення лісових і сільськогосподарських угідь. Виготовляють цей тип вертольотів у Польщі з 1965 року. В Україні експлуатують здебільшого вертольоти виробництва 80-х років.

      Цікаво, що у 2014 запорізьке підприємство "Мотор-Січ" домовилося з польським виробником гвинтокрилів PZL Swidnik про спільне виробництво МІ-2 у Польщі для військових потреб ЗСУ.

      А їх, до слова, чимало: пошуково-рятувальні, полярні, радіотехнічні для роботи в складних метеоумовах, патрульні, прикордонні й навіть у морській авіації. Вертольоти цієї моделі й сьогодні використовують понад 20 країн світу. 

      Як часто падають МІ-2 та чому це відбувається?

      Найгучніший випадок з МІ-2 в Україні трапився 26 березня 2017 року У районі населеного пункту Малинівка неподалік Краматорська розбився військовий гелікоптер цієї моделі. Падіння повітряного судна сталося начебто внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Тоді загинули 5 людей: 3 членів екіпажу та 2 пасажирів, усі – офіцери ЗСУ.

      У липні 2018 на Чернігівщині в Бобровицькому районі вертоліт МІ-2 здійснив аварійне приземлення під час обробки полів. Він начебто гвинтом зачепив лінію електропередач. Через цю аварію без електроенергії залишилося 5 сіл. Тоді, на щастя, ніхто не загинув.

      У березні 2019 року у Чугуєві на Харківщині вертоліт МІ-2 (новий, спільної українсько-польської модифікації) здійснив аварійну посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ. Льотчик-інструктор та курсант не постраждали. Тоді начебто у гвинтокрила відмовило кермове керування.

      Щороку випадків з аварійним приземленням або падінням гелікоптера типу МІ-2 щонайменше декілька, і не лише в Україні. Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами у своїх звітах з цього приводу здебільшого зазначає:

      ► "Найбільш вірогідною причиною аварії вертольота МІ-2" є відсутність достатнього досвіду у пілотів роботи в аварійних умовах відмови тієї чи іншої системи літального апарату.

      І рекомендує пілотам пройти додаткове чи повторне навчання, тренування та перевірку навичок. До самих апаратів МІ-2 претензій начебто немає.

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      Теги: Новини України Жертви авіація Суми Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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