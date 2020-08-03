У липні щоденні темпи нових захворювань на COVID-19 в Україні трохи знизилися (у порівнянні зі стрибком в кінці червня) і відносно стабілізувалися. Але в кінці місяця стався новий стрибок.

30 июля был установлен новый антирекорд – 1197 новых случаев заболеваний на COVID-19. Последние четыре дня июля стабильно фиксировались более 1000 новых заболевших. 30 июля был установлен еще один антирекорд – по госпитализации новых больных на COVID-19. В этот день госпитализировали 261 человека с этой болезнью.

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Коронакризис еще Украине: как изменилась ситуация в июле

Общее число зараженных (и переболевших) на COVID-19 увеличилось с 1 июля по 1 августа 2020 г. более чем в полтора раза – с примерно 45 тыс. до более 71 тыс. Общее число умерших от COVID-19 за июль также увеличилось в полтора раза – с 1173 до 1709. По темпам развития эпидемии в июле (по сравнению с июнем) произошла относительная стабилизация.

В региональном измерении лидером остается Львовская область (9671 заболевших), на втором месте – Киев (8342). А вот на третье место по итогам июля вырвалась Ровенская область (6111).

Учитывая масштабы эпидемии и темпы ее развития, Кабинет министров 22 июля продлил действие адаптивного карантина до 31 августа. С учетом международного опыта, в конце июля территорию Украины разделили на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, в которых будут действовать разные правила по степени жесткости адаптивного карантина.



Как Минздрав разделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua

Соответственно, зеленая зона – наиболее облегченный режим карантина, а красная зона – самый жесткий (запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ, и другие ограничения).

С 3 августа красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен в городе Луцк, городе Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе. Для определения зон будут учитывать 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамику роста новых случаев инфицирования.

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Очевидно, что быстрого и легкого расставания с эпидемией COVID-19 не будет. Нас, как и весь мир, ожидает долгий и сложный марафон борьбы с этой проблемой.