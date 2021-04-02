У зоні Операції об'єднаних сил помер солдат Олексій Саєнко. Його призвали на службу лише у 2020 році, а потім він підписав контракт.

Саєнко був родом із села Сподахи Вінницької області. Хлопець був молодим – 2000 року народження. Він пішов в армію у червні 2020 року. Читайте також На Донбасі окупанти поранили українського військового Що відомо про смерть солдата Обставини загибелі поки уточнюють. Хлопця поховають у рідному селі. Ймовірно, похорон відбудеться 3 квітня. У солдата залишилась сестра, брат-близнюк та батько з матір'ю. Війна на Донбасі: яка ситуація зараз На передовій 29 березня сталось загострення біля Шумів. Окупанти вбили 4 українських військових та ще 2 поранили.

За добу 1 квітня проросійські бойовики аж 13 разів обстріляли українські позиції та поранили двох наших бійців.

Зранку 2 квітня російські найманці теж поранили одного захисника України.

Згодом головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак попередив, що Росія стягує війська до кордону з Україною: у Воронезькій, Брянській та Ростовській області. Крім того, озброєння й техніку везуть до окупованого Криму. Мовляв, для військових навчань.

Українська розвідка наголосила, що агресор планує провокації на Донбасі та може намагатись пробратись углиб України.

Російські угрупування біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу