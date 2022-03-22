Про це розповів директор "Парку XII місяців" Михайло Пінчук. Зебреня народилося тиждень тому і, на щастя, вижило. Мама годує його молоком.

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Якось крізь весь цей дим пробивається проміння – і змушує усміхнутися. Тиждень тому народилося зебреня і, на диво, вижило. Нібито й у мами є молоко, вона його годує, – написав Михайло Пінчук.

Ім’я для зебренятки придумали працівники парку. Віднедавна його звуть Зе.

Додамо, у зоопарку перебуває близько 300 тварин, які страждають через нестачу їжі та тепла. В Демидові зараз підірвані мости, тому комплекс буквально "відрізаний" від цивілізації. Окупанти не дають передати корм для тварин. Тому Михайло Пінчук просить організувати зелений коридор.

"Я намагаюся "крутитись" на вході в окупаційну зону, щось передаю, мізерно маленькі порції з Червоним хрестом. Але глобально без гуманітарної допомоги та зеленого коридору усі 300 тварин приречені на загибель. Вони у нас всі великі – жирафи, носороги, бегемоти. Їх не можна прогодувати 1-2 мішками, які вдається пронести. Це менше, ніж раціон на одну тварину", – говорив Михайло Пінчук в розмові з "УП.Життя".

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