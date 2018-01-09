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Зошити зі Сталіним, російськими царями та найкращими зразками пропаганди виявили у Сумах: фото

20:44, 9 січня 1558 Читать новость на русском

У Сумах в одному із магазинів помітили учнівські зошити із зображенням пропагандистських і імперських символів – зокрема, на них зображено Йосипа Сталіна, "георгіївські стрічки", представників царської родини Романових і зразки російської зброї, серед яких славнозвісні "Тополі-М".

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив активіст Олександр Такул і оприлюднив відповідні фото.

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Суми, зошити, скандал, пропаганда
У Сумах продаються зошити з пропагандистськими символами

"Суми, Україна, 8 січня 2018 року, магазин "ЛІВRARIUM" (ТЦ "Лавина", ІІ поверх). У продажу є учнівські зошити із зображенням зброї агресора, російських імператорів, Сталіна та подібної лабуди. Дизайн супроводжується кацапським гербом і кольорами прапора агресора", – підкреслив він.

Суми, зошити, скандал, пропаганда
У Сумах виявили зошити зі Сталіним

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб, продажем такого шкільного "приладдя" займається Олег Тевкун, який проживає у Чернігові.

Суми, скандал, Росія, пропаганда


Виписка з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб

Теги: Новини України Скандал Російська пропаганда Україна – Росія Суми Історія
Джерело: 24 Канал
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