Зошити зі Сталіним, російськими царями та найкращими зразками пропаганди виявили у Сумах: фото
У Сумах в одному із магазинів помітили учнівські зошити із зображенням пропагандистських і імперських символів – зокрема, на них зображено Йосипа Сталіна, "георгіївські стрічки", представників царської родини Романових і зразки російської зброї, серед яких славнозвісні "Тополі-М".
Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив активіст Олександр Такул і оприлюднив відповідні фото.
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У Сумах продаються зошити з пропагандистськими символами
"Суми, Україна, 8 січня 2018 року, магазин "ЛІВRARIUM" (ТЦ "Лавина", ІІ поверх). У продажу є учнівські зошити із зображенням зброї агресора, російських імператорів, Сталіна та подібної лабуди. Дизайн супроводжується кацапським гербом і кольорами прапора агресора", – підкреслив він.
У Сумах виявили зошити зі Сталіним
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб, продажем такого шкільного "приладдя" займається Олег Тевкун, який проживає у Чернігові.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб
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