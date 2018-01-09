Зошити зі Сталіним, російськими царями та найкращими зразками пропаганди виявили у Сумах: фото

У Сумах в одному із магазинів помітили учнівські зошити із зображенням пропагандистських і імперських символів – зокрема, на них зображено Йосипа Сталіна, "георгіївські стрічки", представників царської родини Романових і зразки російської зброї, серед яких славнозвісні "Тополі-М".

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив активіст Олександр Такул і оприлюднив відповідні фото.

Читайте також: Екс-депутат від "БПП" продекламував вірш про ностальгію за СССР: з'явилось відео



У Сумах продаються зошити з пропагандистськими символами

"Суми, Україна, 8 січня 2018 року, магазин "ЛІВRARIUM" (ТЦ "Лавина", ІІ поверх). У продажу є учнівські зошити із зображенням зброї агресора, російських імператорів, Сталіна та подібної лабуди. Дизайн супроводжується кацапським гербом і кольорами прапора агресора", – підкреслив він.



У Сумах виявили зошити зі Сталіним

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб, продажем такого шкільного "приладдя" займається Олег Тевкун, який проживає у Чернігові.



Виписка з Єдиного державного реєстру юридчиних осіб