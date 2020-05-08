Зрада чи перемога: що означає зміна програми кредитування МВФ

МВФ та Україна обговорюють іншу програму фінансування через кризову ситуацію. Її легше отримати, але сума допомоги суттєво зменшується.

Україна лише веде переговори щодо отримання програми фінансування від МВФ. Поки схиляються до нової програми standby. Чим відрізняються програми та які наслідки це матиме на економіку України та прийняття "антиколомойського" закону – у матеріалі 24 каналу.

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Чим відрізняються програми standby i EFF

Різниця полягає у сумі, тривалості, умовах надання та призначенні.

Призначення

Програма EFF призначена для проведення структурних реформ в економіці. Гроші йдуть в золотовалютні резерви. Саме тому вимогами від МВФ було проведення земельної реформи, прийняття закону про неповернення банків колишнім власникам, врегулювання тарифної політики тощо. Ця програма призначена для розвитку економіки у перспективі.

Натомість програма standby надається країнам у кризові часи для врегулювання поточних проблем, вирішення небалансу бюджету. Тобто цю програму можна використати для покриття частини бюджету.

Умови надання

Умови отримання розширеної програми EFF складніші, адже потрібно прийняти ряд реформ перед затвердженням програми, а потім ще можуть бути вимоги перед наданням окремих траншів. Програму мали затвердити ще кілька місяців тому, але через невиконання Україною вимог, її все відкладали. Зокрема, найбільшим каменем спотикання був "антиколомойський" закон, якого ще досі не прийняли. Його мають розглянути у другому читанні 13 травня.

Оскільки можливість заміни програм поки лиш обговорюють, то невідомі умови надання програми standby. Проте представник України в МВФ Рашкован стверджує, що цю програму Україні буде легше отримати, адже вона не потребує структурних реформ.

Умови отримання цих коштів протягом 2020 – 2021 років є легшими, ніж отримання тих же 5 мільярдів доларів в межах програми EFF, оскільки не вимагає "титанічних" зусиль з просування структурних реформ,

– запевняє представник України МВФ.

Тривалість програми

Програми EFF зазвичай передбачені на 4 роки. Україна і МВФ обговорювали трирічну програму.

Програми standby є коротшими, зазвичай до 2 років. Поки що обговорюють можливість надання такої програми тривалістю у 18 місяців.

Сума

Програма EFF спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім йшлося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021.

Програма standby, яку обговорюють, передбачає 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Тобто суму, яку отримає Україна впродовж наступних 1,5 роки не змінюється. Проте загальна сума суттєво менша.

"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на 3 роки і на суму 8 мільярдів доларів. У рамках цієї програми протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року ми планували отримати від МВФ 5 мільярдів доларів і 3 мільярди, що залишилися, планувалося отримати в 2022-2023 роках. В рамках нової програми Standby ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же 5 мільярдів від МВФ," – написав Рашкован.

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Чи вплине зміна програми на прийняття "антиколомойського закону"

Однією з головних вимог та затримок надання програми кредитування EFF від МВФ було прийняття закону про неповернення банків колишнім власникам або так званий "антиколомойський" закон.



Вимога щодо "антиколомойського" закону залишається / Скріншот відео

Що передбачає законопроєкт про банкиЗаконопроєкт про банки, або так званий "антиколомойський" законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть бути зупинені судовими рішеннями. Законопроєкт називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".

Експерт з економіки Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу заявив, що умова прийняття "антиколомойського" закону залишиться у будь-якому випадку, чи це standby, чи це розширене фінансування. Про це також заявив під час засідання Податкового комітету ВР міністр фінансів Сергій Марченко.

13 травня Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому можуть розглянути цей законопроєкт у другому читанні. Нагадаємо, що прийняття закону намагалися заблокувати шляхом правочного спаму. До законопроєкту внесли рекордні 16 тисяч поправок. Проте Рада проголосувала за спеціальну процедуру. Комітет розглянув всі правки та згрупував їх. Тепер законопроєкт зможуть розглянути в Раді протягом дня.

Які ризики несе зміна програм

Програма EFF була кращою для України, бо відкривала дорогу до більш стабільного фінансування МВФ на триваліший термін, бо 18-місячна програма standby – це ні про що. Вона не дозволяє так широко планувати,

– вважає Борис Кушнірук.

Основна перевага програми standby в тому, що її легше отримати. Про це заявив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

"Умови отримання цих коштів протягом 2020−2021 років легші, ніж отримання тих самих $5 млрд у межах програми EFF, оскільки не потребує «титанічних» зусиль із просування структурних реформ", – пише Рашкован.

З тим, що пограму standby легше отримати, погоджується і експерт Борис Кушнірук, але зазначає, що це матиме негативні наслідки для бюджету, оскільки цей кредит доведеться погасити до кінця 2021. Натомість програма EFF дала б Україні майже вдвічі більшу суму та вдвічі більше часу для її погашення.

Якщо гроші йдуть на покриття дефіциту державного бюджету, то потім саме з бюджету ці гроші треба витягнути і повернути. А як? Їх фізично не буде. В мене велике питання у спроможності України повернути ці гроші до закінчення програми: надто великий дефіцит (300 мільярдів гривень) і ми ще не розуміємо чи будемо спроможні фінансувати навіть найнеобхідніші видатки в наступні роки,

– прогнозує Кушнірук.

Що буде даліУ МВФ зазначають, що до обговорення програми EFF можуть повернутися через 1,5 роки і таким чином Україна отримає в сумі більший кредит, ніж передбачалося спочатку. Але Борис Кушнірук стверджує, що не можна загадувати наперед. Невідомо, якою буде ситуація української та світової економіки через 2 роки, а тому доля майбутньої програми EFF під знаком питання.



Україна вже кілька місяців веде переговори з МВФ щодо програми, які майже безрезультативні поки ми не виконаємо всі вимоги. Тому прогнози, що через 1,5-2 роки вдасться з домовитися про нову програми, – оптимістичні.

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Кредит від МВФ відкриває нові можливості

Влітку та восени на ринок міжнародних ресурсів виллється "фантастична сума". Борис Кушнірук раніше у коментарі 24 каналу стверджував, що США випускає допомогу на 2 трильйони доларів, так само велику суму на ринок випускає ЄС. Частина цих грошей буде в руках фінансових інституцій, тобто банків. За таких обставин гроші можна буде позичити в них і втримати дефіцит бюджету на прийнятному рівні. Та в основі всього лежить співпраця з МВФ.

Якщо буде співпраця з МВФ, тоді буде довіра зовнішніх кредиторів і Україна зможе продовжити робити запозичення в умовах кризи,

– розповів Кушнірук.

Кредит від МВФ не врятує економіку України, але він відкриє двері до інших кредиторів. Та цього все одно не буде достатньо, щоб покрити дефіцит бюджету.

Після утвердження нової програми МВФ Україна отримає додаткові засоби допомоги з боку міжнародного співтовариства, розповів представник України в МВФ Владислав Рашкован.

Програма standby – 3,5 мільярда доларів (+1.5 мільярда доларів у 2021 році)

доларів (+1.5 мільярда доларів у 2021 році) Bilateral фінансування від інших країн, прив'язане до програми МВФ – 0,4 мільярда доларів;

доларів; Програма DPL Світового Банку – 1 мільярд доларів;

доларів; Кошти від Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я – 0,15 мільярда доларів;

доларів; Макрофінансова допомога від ЄС – другий транш 0,6 мільярда доларів;

доларів; Нова макрофінансова допомога від ЄС – 1,3 мільярда доларів.

Тобто загалом Україна цьогоріч зможе запозичити менше 7 мільярдів доларів. Нагадаємо, що дефіцит бюджету заклали у розмірі майже 300 мільярдів – це понад 11 мільярдів доларів.

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Програму EFF вже заміняли на standby

Попередня програма України з МВФ також була у форматі standby та тривала 14 місяців. Вона закінчилася 18 лютого 2020 року та була розрахована на 3,9 мільярда доларів.

Але спочатку це мала бути програма EFF. ЇЇ замінили у 2018. Як пояснили в уряді, передає 112 канал, перед країною постала низка викликів, зумовлених посиленням тиску від російської агресії, президентськими і парламентськими виборами в 2019 році і необхідністю забезпечення пікових виплат за зовнішнім боргом.