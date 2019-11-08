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      Зрив опалювального сезону: на Львівщині у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію

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      Мешканці Нового Роздолу та Новояворівська можуть опинитися без опалення
      Мешканці Нового Роздолу та Новояворівська можуть опинитися без опалення / shutterstock

      Львівська обласна державна адміністрація оголосила надзвичайну техногенну ситуацію через зрив опалювального сезону у Новому Роздолі і Новояворівську.

      Підприємство "Гарант Енерго М" не виконало доручення Львівської ОДА. Через це зірвався опалювальний сезон у містах Новий Розділ і Новояворівськ. Про це повідомляє пресцентр Львівської ОДА.

      До теми: Містечко на Львівщині залишилося без тепла: до чого тут Дубневичі

      Львівські чиновники констатували, що підприємство не здатне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон в цих містах.

      Чому опалювальний сезон у Новому Роздолі знову під загрозою?

      Новороздільська ТЕЦ належить фірмам братів Дубневичів. На початку минулого року її арештував суд у справі про крадіжку газу. Працівники, які позвільнялись із ТЕЦ, розповіли, що працювати підуть лише тоді, коли борги погасять повністю. І навіть коли це станеться, для запуску тепла потрібно буде щонайменше два-три тижні.

      Державна агенція обрала тимчасового управителя – київську фірму "Гарант Енерго М". Минулорічний опалювальний сезон у місті також перебував під загрозою зриву. Втім таки стартував у листопаді. 

      Актуально: Зима близько! – Гончарук запевнив, що не потерпить саботаж запуску опалення

      Дивіться відео про проблеми з початком опалювального сезону на Львівщині:

      У яких містах опалення уже ввімкнули?

      Найраніше опалення включили на Прикарпатті. У двох лікарнях Івано-Франківська тепло запустили ще 4 жовтня, опісля почали опалювати майже усі заклади освіти. У ряді міст опалення увімкнули у понеділок 7 жовтня. Так, у Львові подали тепло для садочків, шкіл, лікарень та поліклінік. У Черкасах пустили тепло у батареї усіх шкіл та садочків.


      Де почався опалювальний сезон / Інфографіка Мінрегіону

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Новини Львова Комунальні послуги Дубневич Богдан Васильович
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