Зрив опалювального сезону: на Львівщині у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію

Львівська обласна державна адміністрація оголосила надзвичайну техногенну ситуацію через зрив опалювального сезону у Новому Роздолі і Новояворівську.

Підприємство "Гарант Енерго М" не виконало доручення Львівської ОДА. Через це зірвався опалювальний сезон у містах Новий Розділ і Новояворівськ. Про це повідомляє пресцентр Львівської ОДА.

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Львівські чиновники констатували, що підприємство не здатне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон в цих містах.

Чому опалювальний сезон у Новому Роздолі знову під загрозою?

Новороздільська ТЕЦ належить фірмам братів Дубневичів. На початку минулого року її арештував суд у справі про крадіжку газу. Працівники, які позвільнялись із ТЕЦ, розповіли, що працювати підуть лише тоді, коли борги погасять повністю. І навіть коли це станеться, для запуску тепла потрібно буде щонайменше два-три тижні.

Державна агенція обрала тимчасового управителя – київську фірму "Гарант Енерго М". Минулорічний опалювальний сезон у місті також перебував під загрозою зриву. Втім таки стартував у листопаді.

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Дивіться відео про проблеми з початком опалювального сезону на Львівщині:

У яких містах опалення уже ввімкнули?

Найраніше опалення включили на Прикарпатті. У двох лікарнях Івано-Франківська тепло запустили ще 4 жовтня, опісля почали опалювати майже усі заклади освіти. У ряді міст опалення увімкнули у понеділок 7 жовтня. Так, у Львові подали тепло для садочків, шкіл, лікарень та поліклінік. У Черкасах пустили тепло у батареї усіх шкіл та садочків.



Де почався опалювальний сезон / Інфографіка Мінрегіону