Вражені технологічними спроможностями: чому США не дають Україні ліцензії на виробництво Patriot

За даними ЗМІ, американські виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить їхні системи та зможе значно дешевше створювати ракети-перехоплювачі. До того ж там бояться крадіжки інтелектуальної власності. Саме тому там не хочуть давати Києву ліцензію на виробництво цієї зброї.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з головою аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олегом Рибачуком. За його словами, найімовірніше, є комплекс причин, чому Штати не хочуть дати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. І деякі з них є особливо цинічними.

В чому проблема?

За словами Рибачука, кілька років тому у нього була розмова з високопоставленим американським генералом, який був у захваті від того, як швидко українці вдосконалюють американські технології. Сили оборони суттєво вдосконалили планшети, за допомогою яких вдалося ще ефективніше вести контрбатарейну боротьбу.

Генерал сказав, що вони ці планшети використовують вже 15 – 20 років. Але буквально за тиждень українці так вдосконалили їх та змінили програму, що все запрацювало ще ефективніше. Він був у захваті від того, як українці, з точки зору американців, вдосконалили і так досконалий продукт. І зрештою зробили його ще кращим. Вони були вражені технологічними спроможностями українців,

– наголосив Рибачук.

Тому не дивно, що американські виробники зброї бояться зробити собі конкурента, який відбере у них монополію. Це для них небажаний результат.

Чому США не хочуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів: дивіться відео 24 Каналу

Попри це, можуть бути і більш цинічні причини, чому США не хочуть надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. І це пов'язано з мирними переговорами.

Це цинічно звучить, але для деяких політиків цілком нормально спеціально створити в Україні дефіцит зброї, щоб змусити піти на додаткові поступки в питанні припинення бойових дій з Росією. При цьому в Кремлі зараз взагалі відмовляються від замороження конфлікту. Там знову розповідають про "першопричини війни". А ми знаємо, що незалежна Україна і є основною першопричиною, чому Росія вирішила нас знищувати,

– наголосив Рибачук.

Додамо, в Україні зараз є дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot. На тлі цього Росія посилила удари балістикою. Ворог регулярно атакує Київ цими ракетами упродовж останніх тижнів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет до Patriot. Однак тієї кількості все одно буде недостатньо. У 2025 році Україна отримувала більше ракет-перехоплювачів кожного місяця. Натомість президент Трамп стверджує, що США не мають дефіциту запасів Patriot, однак їм все одно потрібно більше ракет на тлі бойових дій на Близькому Сході.