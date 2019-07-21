"Зробимо їх": через хайпову кампанію у "Слуги народу" можуть виникнути проблеми в парламенті

Кампанія "Слуги народу" будувалася на хайповій фразі "Зробимо їх". Це може призвести до того, що у новоствореному парламенті ті, про кого так говорила партія, будуть займати позицію "покажіть, що ви тепер зробите".

Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили Дмитро Наталуха, кандидат від "Слуги народу" та Іван Крулько, кандидат в народні депутати від "Батьківщини".

Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Дмитро Наталуха, кандидат від "Слуги народу": А всі хочуть провалу. Для того, щоб потім отримати право казати: "Ага, ми ж говорили".

Іван Крулько, кандидат в народні депутати від "Батьківщини": Знаєте, з чим це пов'язано? Це така філософська штука. Це не для того, щоб "ага, ми ж говорили". Тому що, коли всі борди були завішені "Давай зробимо їх", то ті, кого ви намагалися зробити, тепер кажуть: "Ну окей, давайте, покажіть, що ви далі буде робити".



Дмитро Наталуха

Дмитро Наталуха: А те, що всіх робили попередні п'ять років, всіх влаштовує?

Іван Крулько: Ні-ні-ні. Дивіться, я ж про інші речі кажу. Ви питаєте, чому можете бути таке, мовляв, "давайте подивимося". Це пов'язано з тим, що хайпова кампанія велася не навколо цінностей, не навколо ідей, а навколо "давай от тих всіх провчимо, а що буде далі – побачимо". Мовляв, ми нікому нічого не обіцяємо, за великим рахунком. Є очікування людей. Ні, воно виникло не з вакууму, воно виникло з простої речі. Я взагалі вважаю, що феномен Зеленського – це витвір роботи Порошенка і всієї його команди.

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

Відео марафону про вибори на 24 каналі:

Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу