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      Зросли ціни на постільну білизну та напої в поїздах "Укрзалізниці"

      968 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" підняла ціни на постіль та напої
      "Укрзалізниця" підняла ціни на постіль та напої / ЦТС

      З 15 січня 2019 року "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що пропонуються пасажирам. Зокрема, зросла ціна на комплект постільної білизни в поїзді, чай, каву і питну воду.

      Про це повідомив "Центр транспортних стратегій".

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      В "Укрзалізниці" уточнили, що комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 гривень (з ПДВ), в купейних і плацкартних вагонах – 50 гривень (з ПДВ). До подорожчання ціна користування комплектом білизни становила 30 гривень.

      Що стосується підвищення цін на напої в поїзді, то відтепер єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 літра становить 10 гривень.

      У компанії заявили, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг. Зазначається, що ціна постільної білизни все ж залишилася нижчою, ніж в інших країнах.

      Нагадаємо, що з 15 січня "Укрзалізниця" відновила операції повернення проїзних документів онлайн на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту та у мобільних додатках.

      Теги: Новини України Гроші Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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