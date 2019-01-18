Зросли ціни на постільну білизну та напої в поїздах "Укрзалізниці"

З 15 січня 2019 року "Укрзалізниця" ввела нові єдині ціни на деякі послуги, що пропонуються пасажирам. Зокрема, зросла ціна на комплект постільної білизни в поїзді, чай, каву і питну воду.

Про це повідомив "Центр транспортних стратегій".

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В "Укрзалізниці" уточнили, що комплект постільної білизни у вагонах СВ та в міжнародних поїздах тепер коштує 60 гривень (з ПДВ), в купейних і плацкартних вагонах – 50 гривень (з ПДВ). До подорожчання ціна користування комплектом білизни становила 30 гривень.

Що стосується підвищення цін на напої в поїзді, то відтепер єдина ціна на чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 літра становить 10 гривень.

У компанії заявили, що змушені були переглянути ціни через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг. Зазначається, що ціна постільної білизни все ж залишилася нижчою, ніж в інших країнах.

Нагадаємо, що з 15 січня "Укрзалізниця" відновила операції повернення проїзних документів онлайн на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту та у мобільних додатках.