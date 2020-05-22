Зростання цін на електроенергію: до чого призведе нове рішення уряду

Сьогодні ми спостерігаємо рішення, які призводять до того, що Рінат Ахметов після введення так званого ринку електроенергії не втрачає монопольні позиції, а навпаки їх посилює.

При чому, робить це насамперед за рахунок держпідприємств, таких як "Енергоатом". Про це в прямому ефірі 24 канал народна депутатка України 8-го скликання Верховної Ради Вікторія Войціцька.

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Вона зазначити, що уряд, який нам обіцяв діяти в інтересах народу та споживачів, дбати про добробут кожного з нас, ухвалює рішення, якими скорочує об'єми атомної генерації, яка у нас є дешевою. Натомість збільшує об'єми теплової генерації, яка є дорожчою.

До того ж, Кабмін не квапиться, на жаль, переглянути "зелені тарифи", де одним із найбільших гравців також є компанія ДТЕК.

Що відомо про зелені тарифи?Це тарифи, за якими на гуртовому ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава. Держава встановила "зелений тариф", передбачаючи компенсацію виробникам "зеленої енергії" законом "Про альтернативні джерела енергії". Мовиться приблизно про 4 гривні за кожну кіловат-годину.



Та проблема у тому, що в Україні "зелений тариф" у кілька разів вищий, ніж тариф на звичайну електроенергію, та ще й вищий, ніж в усіх інших країнах Європи.

Войціцька підкреслила, що напередодні уряд ухвалив рішення, за яким максимальна ціна, встановлена для продажу електроенергії гарантованим покупцем, збільшується з 1,5 до 2 гривень. Це – черговий крок до зростання ціни на електроенергію для кінцевого споживача.

Вікторія Войціцька / Фото "Слово і Діло"

За словами економістки, насамперед варто зрозуміти, що рішення, які ухвалюються, призводять до наступного: замість впровадження реального ринку електроенергії ми йдемо зворотним шляхом. Де замість ринкових механізмів, які мали б визначити ціну на неї, присутнє втручання держави.

"І держава каже: шановні споживачі, ми так про вас дбаємо, що робимо все, аби ви замість того, щоб платити дешевше за електроенергію, як у сусідніх країнах, платили дорожче. Бо знаєте, там є криза в енергетиці. У компанії ДТЕК проблеми, вони звертаються до своїх кредиторів із проханням, аби їм реструктуризували їх борги. Підтримаймо нашу енергетику. Тільки яку? Приватну коштом державної. Ось це і є сьогоднішні реформи, які спостерігаємо. Але також потрібно розуміти, що все це подається під соусом начебто вирішення проблем", – додала експертка.

Подорожчання електроенергії

Народна депутатка стверджує, що український бізнес уже сьогодні переплачує у порівнянні із сусідніми країнами – Угорщиною, Польщею, Словаччиною, де в рази насправді дешевша електроенергія, аніж в Україні. Це все тому що там існує ринок та існують ринкові механізми.

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"Ужа зараз за різними розрахунками, які я бачила, ми можемо говорити про те, що ціна на електроенергію для промислового споживача може вирости на 10-15%. А за "оптимістичними" на 25%", – заявила Вікторія Войціцька.