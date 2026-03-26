ЗСУ успішно атакували один з найбільших НПЗ Росії: об'єкт охопив вогонь

У ніч на 26 березня українські оборонці завдали нищівного удару по Киришському НПЗ у Ленінградській області Росії. На об'єкті спалахнула пожежа – горять установки первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про ураження російського НПЗ?

Оборонці завдали успішного удару по нафтопереробному заводу Росії у місті Кириші, що у Ленінградській області.

У Генштабі повідомили, що внаслідок удару на території Киришського НПЗ фіксується пожежа – загорілись установки первинної переробки нафти і два резервуари.

Відомо, що цей нафтопереробний завод входить до трійки найбільших у Росії – він має встановлену потужність переробки близько 20 – 21 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство забезпечує понад 6% від загального обсягу нафтопереробки країни-агресорки й виробляє різноманітні нафтопродукти, зокрема пальне, необхідне для забезпечення окупаційної армії.

Результат ураження та масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України,

– наголосили у Генштабі.