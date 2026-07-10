ЗСУ беруть Крим під контроль: генерал армії пояснив, що відбувається на півострові

Вчора, 9 липня, Роберт "Бровді" Мадяр повідомив, що лише за останні 96 годин СБС знищили 35 танкерів, суховантажів та спецплавзасобів. Це те, що мало б допомогти Кремлю рятувати ситуацію в Криму, зокрема завозити пальне.

Такі атаки свідчать про те, що Україна обрала стратегію знищення усіх комунікаційних шляхів до Криму. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що скоро окупанти будуть тікати з півострова.

Дивіться також Удар по розташуванню ЗСУ у Граківці і затишшя на Дніпропетровщині: огляд фронту від ISW

Як ЗСУ беруть Крим під контроль?

Генерал армії пояснив, що наші військові атакують Крим одразу кількома шляхами – з території України, з боку Керченського мосту. Крім того, наша країна знищує російські пороми та інші плаваючі засоби (суховантажі, катери) від Севастополя до Новоросійська.

Також Україна часто атакує на півострові аеродроми, пускові установки ракет, дронів, артилерії, а також війська, штаби, станції дальнього спостереження та радіоелектронні станції.

І тепер це треба (росіянам, – 24 Канал) доставити, поремонтувати. А це величезні ресурси, яких у Росії нема – нема чим доставляти, а часом нема комплектуючих. Надія на те, що доставлять якісь суховантажі, є мізерною. Вони не забезпечать Крим всіма ресурсами для військових. А є ще цивільні, бізнеси, економічна складова,

– наголосив він.

Цікаво! Член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Баріє розповів, що окремою кризою в Криму стало паливо. На півострові бензин може коштувати понад 100 доларів за каністру або доходити до 1000 рублів за літр.

Маломуж сказав, як ЗСУ атакують Крим: дивіться відео

Маломуж додав, що з часом півострів фактично буде "гаснути", а росіяни будуть його покидати і переміщати свій бізнес. Окупанти будуть в паніці, адже спершу Україна буде контролювати Крим за допомогою вогневого впливу, а згодом зайде військами.