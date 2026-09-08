Сили оборони уразили місце запуску дронів та три пункти управління, – Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по місцю зберігання й запуску ворожих безпілотників у Донецьку. Також ударів зазнали пункти управління окупантів у Криму та на Запоріжжі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про атаку на об'єкти ворога?

Бойова робота підрозділів українського війська тривала впродовж 7 вересня та в ніч на 8 вересня.

У районі тимчасово окупованого Донецька військові уразили важливий об'єкт, який російські загарбники використовували для зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ударних безпілотників.

Крім того, під удари українських сил потрапили пункти управління БпЛА противника у населеному пункті Чорноморське в окупованому Криму та у селищі Залізничне Запорізької області.

Ще один пункт управління російських військ було уражено в районі селища Велика Новосілка на Донеччині.

Наразі втрати противника та остаточний ступінь завданих збитків уточнюються, а системна робота по ключових військових цілях загарбників триває.