ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу, кораблю "Питлівий" та катеру Росії

Сили оборони 22 та в ніч на 23 травня вгатили по окупантах. Українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу, кораблю та катеру Росії.

Про це повідомили в Генштабі.

Що відомо про операцію ЗСУ та які наслідки для росіян?

Внаслідок атаки було уражено нафтоналивний причал нафтового термінала "Таманьнефтегаз".

У Генштабі наголосили, що "Таманьнефтегаз" – один із ключових експортних нафтових об'єктів Росії у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти й нафтопродуктів на рік.

Також у військово-морській базі "Новоросійськ" ЗСУ вгатили по сторожовому кораблю "Питлівий" та ракетному катеру на повітряній подушці. Деталі щодо пошкоджень поки що уточнюються.

Зокрема Сили оборони України завдали ударів по:

складах зберігання боєприпасів на ТОТ Криму;

складах матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на ТОТ Луганщини;

пунктах управління БпЛА на Бєлгородщині, Курщині та ТОТ Донеччини;

живій силі окупантів у Курській області.

Інші новини про удари ЗСУ по Росії

Вранці 23 травня безпілотники СБУ долетіли до Пермського краю Росії. Вибухи пролунали на території хімічного комплексу "АКМ" у місті Губаха, що є важливою частиною російської хімічної індустрії.

Уночі 22 травня ЗСУ атакували НПЗ у Ярославлі. Губернатор області Михайло Євраєв підтвердив нічну атаку українських БпЛА на регіон. Ймовірно, було уражено НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Цей завод у середньому переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

ЗСУ завдали ударів по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3", що призвело до пожеж та пошкоджень.