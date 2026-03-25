ЗСУ вдарили по заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга": наскільки серйозні ураження

ЗСУ завдали удару по заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. На території підприємства зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки атаки по порту Усть-Луга?

За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери – пристрої зливу або наливу нафти та нафтопродуктів. Виникла пожежа.

Довідка: "НОВАТЭК-Усть-Луга" є важливим об'єктом російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів. Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету Росії.

Масштаби збитків ще встановлюються.

Варто зазначити, що під час операції дрони подолали понад 900 кілометрів.

На тимчасово окупованих територіях також було атаковано вузли зв'язку підрозділів противника у Донецьку, населених пунктах Велика Новосілка та Гірник Донецької області. Також уражено такий вузол в районі Федорівки Запорізької області.

