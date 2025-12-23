Між двома агломераціями: де на карті Сіверськ, з якого відійшли ЗСУ

Увечері 23 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що українські захисники відійшли з Сіверська. Місто розташоване в Донецькій області, на межі Донеччини та Луганщини.

24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де Сіверськ на карті?

Це місто в Бахмутському районі Донецької області. Воно назване на честь річки Сіверський Донець, найбільшої річки сходу України.

Цікаво, що до 1973 року місто називалося Яма – теж за назвою місцевої річки.

Показуємо Сіверськ на карті: дивіться мапу Deep State

На лютий 2025 року мовилося, що в місті живе близько 500 людей, дітей серед них немає. Тоді в міській військової адміністрації говорили, що десь 80 відсотків осель зруйновані вщент, а 20 відсотків – напіврозвалені.

Люди, які залишились, живуть у підвалах. У місті нема ні води, ні світла, ні газу,

– говорили представники української влади.

Жителі виїздили тільки тоді, коли вже зовсім не було де жити.

Сіверськ на гугл-картах: місто розташоване між Слов'янсько-Краматорською та Лисичансько-Сіверськодонецькою агломераціями

Важливо! Росіяни вже захоплювали Сіверськ, але тоді не втрималися. Це було в квітні-липні 2014 року. Під час повномасштабної війни, у липні-вересні 2022 року бої за місто завершилися перемогою ЗСУ.

Як розгорталися події у Сіверську в 2025 році?

15 грудня Юрій Бутусов заявив, що в місті критична ситуація.

Основне для нас зараз – побудувати надійні рубежі оборони, для того, щоб не допустити швидкого просування ворога на Слов'янськ і Краматорськ. Ворог тисне з Сіверська, ворог тисне з Лимана, намагається тиснути з Ізюма, намагається прорватись на Слов'янськ і Краматорськ, захопивши Добропілля,

– говорив він тоді.

17 грудня аналітики Deep State оприлюднили схожу інформацію. Вони зауважили, що на Сіверському напрямку є тотальна брехня, а ситуація в місті погіршилася, коли росіяни захопили Виїмку на півдні від Сіверська та Серебрянку – на півночі. Проте "нагорі" окупацію визнали або в останній момент, або не визнали взагалі.

Як ми вже неодноразово зазначали, в один момент ми можемо всі прокинутися і побачити, що Сіверськ повністю перейшов під контроль ворога. І у ворога це вдається досить успішно, тому що вже є ходи, інфільтрації, накопичення. Зараз усі ресурси, зокрема, які вони накопичують на східних околицях і в східній частині міста, кочують вже на західну, де в один момент може бути окупація,

– наголошували Deep State.

22 грудня в ISW написали, що росіяни, імовірно, захопили Сіверськ.