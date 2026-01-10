ЗСУ уразили нафтобазу у Волгоградській області та склад з БпЛА на окупованих територіях

У ніч на 10 січня 2026 року підрозділи Сил оборони України провели низку успішних ударів, спрямованих на послаблення логістики та бойових можливостей російських окупаційних військ. Вдалося, зокрема, уразити нафтобазу у Волгоградській області.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також Сили оборони відбивають наступи біля Гуляйполя та Куп'янська: карти ISW

Що відомо про успішні операції ЗСУ в тилу ворога?

Головною ціллю став об'єкт критичної інфраструктури на території Росії.

Йдеться про нафтобазу "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області. Варто зазначити, що цей склад активно використовується для постачання пального підрозділам російських окупаційних сил. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

На тимчасово окупованих територіях України також зафіксовано низку точкових уражень:

склад ударних БпЛА підрозділу 19-ї мотострілецької дивізії ворога в Запорізькій області;

пункт управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області;

зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі населеному пункті Курахівка;

командно-спостережний пункт танкового батальйону тієї ж дивізії в населеному пункті Гірник;

пункт управління підрозділу 41-ї загальновійськової армії в населеному пункті Гірник.

У Генштабі підкреслили, що в усіх випадках ударні безпілотники Сил оборони України підтверджено влучили в цілі. Інформація про втрати особового складу та техніки противника уточнюється.

Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення Росії до припинення збройної агресії проти України,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Де ще в Росії було гучно останнім часом?

Надвечір 6 січня безпілотники Сил оборони України завітали до Бєлгородської області, де влаштували потужне "вогняне шоу" у місті Старий Оскол. Основною мішенню стала місцева нафтобаза. Так, після серії влучань там спалахнула масштабна пожежа.

Раніше, вночі 2 січня, українські дрони атакували Самарську область Росії, зокрема промисловий центр Новокуйбишевськ. Під удар потрапили одразу два великі нафтопереробні заводи. Мовиться про Новокуйбишевський та Куйбишевський НПЗ. Місцеві жителі повідомляли про понад 10 потужних вибухів.

Крім того, українські безпілотники завдали ударів по Ільському НПЗ та установці підготовки нафти "Альметьєвська" – на обох об'єктах виникли серйозні пожежі.

До того ж у ніч на 31 грудня БпЛА успішно атакували стратегічну нафтобазу "Росрезерву" в російському місті Рибінськ Ярославської області.