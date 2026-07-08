ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

Сили оборони України мають успіхи на Донеччині. У середу, 8 липня, стало відомо про звільнення населеного пункту Новохатське.

Про це повідомили у телеграм-каналі 37 окремої бригади морської піхоти

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Що відомо про звільнення Новохатського?

Звільнення Новохатського вдалося досягти спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Селище повністю очищено від російських окупантів.

Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив,

– зазначається у повідомленні.

Звільнення Новохатського: дивіться відео

Новохатське – це село Комарської сільської громади Волноваського району.

За 34 кілометри розташована Велика Новосілка. Землі села також межують із територією села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області.

Площа Новохатського – 0,56 квадратного кілометра.

Де розташоване Новохатське: дивіться на карті