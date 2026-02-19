Росія зібрала сили та мала йти вперед: як ЗСУ зірвали великий наступ ворога на Запоріжжі

ЗСУ проводять успішні контратаки на Гуляйпільському напрямку. СОУ вдається відкидати ворогів із раніше зайнятих позицій і нищити окупантів.

ЗСУ вдається змінювати архітектуру фронту на Запоріжжі. Спеціально для 24 Каналу військові експерти розібрали ситуацію на Гуляйпільському напрямку, успіхи та перспективи ЗСУ на Запоріжжі.

До теми Росіяни форсували Сіверський Донець, ЗСУ просуваються на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Якими є успіхи ЗСУ на Гуляйпільському напрямку?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, що командири оперативних напрямків мають визначити зручний рубіж для оборони на цьому напрямку. Тут потрібно виконувати 2 завдання:

оборона;

неможливість розгортання російського наступу, тобто, проведення контрудару.

Російські війська чомусь упевнені, що українці самі вийдуть зі Слов'янська та Краматорська, тому окупанти перекинули стратегічні резерви на Південь, зокрема, на Гуляйпільський напрямком. Росіяни готували потужний наступ із Гуляйполя в бік Покровського. Тому тут був важливим так званий контрудар. Це не стратегічний контрнаступ і навіть не підготовка до оперативно-тактичного прориву.

Там немає оперативного простору. Щільність російських військ досить висока. Тим паче підготовка до наступу досі триває й вона буде продовжуватись. ЗСУ вирішують тактичні завдання: проводять контрудари, беруть під контроль сіру зону та частину тих населених пунктів, куди добігли російські так звані прапороносці,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він продовжив, що російські групи з 3-4 людей заходили в населені пункти, втикали свій прапор, фотографували його та докладали в Москву про взяття ще одного села. Це зіграло з ними ж злий жарт. Наші війська взяли під контроль кілької таких "прапороносців", відновили свої позиції та продовжили свою активну оборону.

Світан розібрав успіхи ЗСУ на Гуляйпільському напрямку: дивіться відео

Завдяки чому ЗСУ досягли успіху на Гуляйпілському напрямку?

OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко зауважив, що в росіян стався повний обвал зв'язку. Протягом останнього тижня вони вже починають заміщати його. Десь вони будуть Wi-Fi мости, десь намагаються АТМ-мережу розбудовувати.

"Утім на момент, коли починалась наша наступальна операція під Гуляйполем, вони мали дуже поганий зв'язок і через це були повністю дезорганізовані та не мали чіткої координації між угрупованнями військ, що займали одну ділянку фронту. Тому можна констатувати, що цією перевагою, що перед нами постала, ми скористались", – наголосив OSINT-аналітик.

За його словами, західні аналітики не розуміють, чому ЗСУ для контрудару обрали саме Гуляйпільський напрямок, а не, наприклад, подальше просування під Куп'янськом чи під Покровськом. Те, що ми змогли зараз зібрати цей наступальний кулак й організувати такі дії під Гуляйполем – це дуже великий успіх для ЗСУ.

Кононученко пояснив, завдяки чому ЗСУ досягли успіху під Гуляйполем: дивіться відео

Як загалом триває оборонна операція ЗСУ на Запоріжжі?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розказав, що ЗСУ проводять стратегічну оборонну операцію. Є певні дії в межах активної оборони та контратаки з нашого боку. Контрдії відбуваються на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Саме там, де побував головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський.

Саме на цих напрямках відбуваються контрдії, мета яких витіснути ворога, зайняти певні позиції, рубежі. Росія розглядала Запорізький напрямок, як пріоритетний для атакувальних дій ще з минулого року. Вони перегруповувались, підтягували сили. Частково це пояснювалось тим, що ворог мав тактичні успіхи біля Гуляйполя,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Він додав, що їм вдалось там просунутись, створити деякі загрози для нашого угруповання військ. Утім, на щастя, вдалось уникнути прориву й обвалу фронту, стабілізувати лінію оборони. Після того ворог підтягнув сили та збирався напирати в бік обласного центру. Утім були проведені контрзаходи, які спершу зупинили, а потому витиснули ворога.

Мусієнко розповів про оборонну операцію ЗСУ на Запоріжжі: дивіться відео

Ситуація на Запоріжжі: останні новини