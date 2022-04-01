Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони Запорізького краю відправили на той світ 32 окупантів. Також відомо про знищену ворожу техніку та безліч поранених.

Читайте також Втекли "без штанів": на Запоріжжі окупанти, втікаючи, кинули продукти, рації та планшети

32 окупанти поповнили лави "двохсотих"

Так, за останню добу на Запоріжжі українські військові знищили 32 російських найманців, ще 38 отримали поранення. Крім того, в окупантів тепер на два танки та два бронетранспортери менше. Але і це ще не все. Нашим бійцям вдалося знищити ще й 7 автомобілів і 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

Що стосується ситуації у Запоріжжі й області, то вона залишається напруженою, але контрольованою. Російські найманці намагаються просунутися у напрямках Гуляйполя, Запоріжжя, Кам'янського. Але наші військові дають їм гідну відсіч. Також окупанти обстрілюють місцеву інфраструктуру та дороги в Оріхові й інших населених пунктах Пологівського району.

До теми – ЗСУ показали, як філігранно знищують техніку окупантів – дивіться відео: