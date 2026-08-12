У ЗСУ назвали населені пункти, які вдалося звільнити під час наступу

У ЗСУ назвали 26 населених пунктів, які українські військові звільнили під час наступальної операції на Олександрівському напрямку. Від січня до серпня українські воїни звільнили загалом 745 квадратних кілометрів території у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про звільнені населені пункти?

Під час наступальної операції українським військовим вдалося повернути під контроль 26 населених пунктів.

Йдеться про такі населені пункти:

Березове;

Воскресенка;

Грушівське;

Запорізьке;

Зелений Гай;

Зірка;

Злагода;

Калинівське;

Красногірське;

Маліївка;

Мирне;

Новогеоргіївка;

Новогригорівка;

Новомиколаївка;

Новохатське;

Олександроград;

Піддубне;

Привілля;

Привільне;

Рибне;

Січневе;

Степове;

Тернове;

Толстой;

Цегельне;

Ялта.

Звільнення цих населених пунктів стало результатом активних дій воїнів Десантно-штурмових військ ЗСУ та інших бойових підрозділів.

Наступальна операція тривала із січня по серпень цього року. У результаті українські військові звільнили 745 квадратних кілометрів території.

Про результати наступальної операції та подальші кроки доповіли Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Ця наша наступальна операція виконана чітко – саме так, як і було визначено,

– заявили у Генштабі.

Водночас у ЗСУ наголосили, що активні дії українських військ тривають. Військові готують подальші кроки для продовження операцій на напрямках, де це дозволяє ситуація.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що ЗСУ під час операції завдали значних втрат російському окупаційному угрупованню. Зокрема, російська сторона втратила щонайменше 9550 військових убитими та ще понад 6600 пораненими. Крім того, українським військовим вдалося поповнити обмінний фонд.