Про це сказав Володимир Зеленський у свому традиційному вечірньому зверненні до українців.

Важливо Нам вдалося стабілізувати ситуацію, – Залужний про успіхи на фронті

Станом на 18 липня ЗСУ вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників.

І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. Настільки, наскільки це можливо,

– підкреслив Зеленський.

Станом на сьогодні, вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників. І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний звʼязок. Настільки, наскільки це можливо.