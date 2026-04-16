У ролі від McDonald's у Києві нібито попався зуб: деталі інциденту

У Києві в ТРЦ "Retroville" 15 квітня дівчина придбала рол у McDonald's і буцімто виявила в ньому зуб. Знайдений зуб, каже, їй не належить.

Про це Вікторія Сухенко повідомила у соцмережі Threads, деталі розповідає 24 Канал.

Що відомо про інцидент із McDonald's?

15 квітня у одному із торгівельних центрів Києва стався інцидент із продукцією McDonald's. Дівчина повідомила, що у придбаному ролі виявила сторонній предмет схожий на зуб.

За її словами, цей зуб її не належить. Вона поділилась обуренням у соцмережих, зазначивши, що ситуація викликала у неї повний шок.

Це взагалі як??? Тепер страшно щось там їсти чесно. У когось було таке чи це мені так "пощастило",

– додала Вікторія.

24 Канал надіслав запит щодо уточнення деталей та пояснення ситуації до McDonald's.



Дівчина знайшла зуб у ролі / скриншот

Вікторія звернулась на офіційну сторінку McDonald's у соцмережах щодо ситуації, що склалась, втім, наразі, за попередніми даними, відповіді не надійшло.



Дівчина звернулась до McDonald's / Скриншот Вікторії Сухенко

