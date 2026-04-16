16 квітня, 18:28
Оновлено - 19:00, 16 квітня

У ролі від McDonald's у Києві нібито попався зуб: деталі інциденту

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Києві в ТРЦ "Retroville" дівчина виявила зуб у ролі, придбаному в McDonald's, і повідомила про це в соцмережах.
  • McDonald's ще не надав офіційної відповіді на запит щодо інциденту.

У Києві в ТРЦ "Retroville" 15 квітня дівчина придбала рол у McDonald's і буцімто виявила в ньому зуб. Знайдений зуб, каже, їй не належить.

Про це Вікторія Сухенко повідомила у соцмережі Threads, деталі розповідає 24 Канал.

Що відомо про інцидент із McDonald's?

15 квітня у одному із торгівельних центрів Києва стався інцидент із продукцією McDonald's. Дівчина повідомила, що у придбаному ролі виявила сторонній предмет схожий на зуб. 

За її словами, цей зуб її не належить. Вона поділилась обуренням у соцмережих, зазначивши, що ситуація викликала у неї повний шок.

Це взагалі як??? Тепер страшно щось там їсти чесно. У когось було таке чи це мені так "пощастило",
– додала Вікторія.

24 Канал надіслав запит щодо уточнення деталей та пояснення ситуації до McDonald's.


Дівчина знайшла зуб у ролі / скриншот

Вікторія звернулась на офіційну сторінку McDonald's у соцмережах щодо ситуації, що склалась, втім, наразі, за попередніми даними, відповіді не надійшло.


Дівчина звернулась до McDonald's / Скриншот Вікторії Сухенко 

Знахідка в ролі від McDonald's: дивіться відео

Які останні новини McDonald's?

  • 15 квітня McDonald's в Україні запустив кампанію "Пограбування світового меню". Так у меню в Україні з'явились новинки – страви із країн усього світу.

  • Ідеться про бургери, роли, снеки, соуси, десерти та напої з Канади, Кіпру, Японії, Сінгапуру, Хорватії, Китаю, Індонезії та Маврикію з цінами від 20 до 297 гривень.

  • Триватиме кампанія в ресторанах України з 15 квітня до 24 червня 2026 року, або ж до моменту розпродажу страв. 