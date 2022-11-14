Напередодні саміту G20 на Балі зустрілися Джо Байден та Сі Цзіньпінь. Це безпрецедентно, що лідери США та Китаю випустили спільне попередження кремлівському диктатору. Про це у стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Цю війну Путіну не пробачать

Російський публіцист відзначив, що на зустрічі лідерів США та Китаю була низка знаків приязного ставлення один до одного – усмішки, обійми, жести.

"Заяви сторін були майже ідентичні. Загальний стиль – потрібно співпрацювати у галузях торгівлі, економіки, безпеки тощо", – говорить Піонтковський.

Цікаво, що Джо Байден сказав: "Ми суперники й маємо вести це суперництво у поважній формі, розуміючи та враховуючи інтереси один одного". А Сі Цзіньпінь, додає публіцист, пішов далі й сказав про те, що "світ великий, і в ньому вистачить місця і китайцям, і американцям. Мовляв, "давайте вирішувати проблеми разом, не акцентуючи на суперництві".

Який пухнастий Сі став! Ще раніше генерал Ходжес сказав: "Китай ніколи не пробачить Путіну те, що він збудив Захід і змусив його згуртуватися",

– каже Піонтковський.

Річ у тім, пояснює публіцист, що у Сі Цзіньпіна, як і у Путіна, була картина Заходу, який слабшає та падає. Вона була зумовлена репутаційною катастрофою та жахливими кадрами – втечею американців з Афганістану. Там вагомого нічого не було, але картинка була вражаюча.

Якщо це поглибилося б поразкою України при повній байдужості США, Сі вважав би, що він – господар світу. А зараз він зрозумів, що має досить сильного противника. Путін помирив Сі Цзіньпіна та Байдена надовго,

– підсумував Андрій Піонтковський.

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Результати зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Найімовірніше, зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна більше була сфокусована на двосторонніх відносинах. Водночас лідери обговорили й глобальні питання, зокрема – війну в Україні. На думку політолога-американіста Владислава Фарапонова, радісні новини з півдня України додали козирів Байдену. США отримали можливість чітко наголосити, що допомагають переможцям.

У межах зустрічі з президентом США китайський лідер наголосив, що "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів". За його словами, КНР підтримує і з нетерпінням чекає відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією.

У свою чергу президент США Джо Байден акцентував: будь-які переговори щодо припинення вогню вимагатимуть місця за столом переговорів для України. "Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", – стверджує американський лідер. Він додав, що США й надалі підтримуватимуть Україну та надаватимуть можливості українському народу для своєї оборони.