Захист енергетики перед зимою: про що міністри G7 домовлятимуться в Парижі

Як повідомляє Укрінформ, зустріч проходить у Міністерстві закордонних справ Франції на набережній Орсе під головуванням очільника відомства Жана-Ноеля Барро. Це четвертий і фінальний раунд перемовин керівників зовнішньополітичних відомств країн сімки під час французького головування.

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У зустрічі беруть участь глави дипломатичних відомств Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії та США. Переговори проходять під головуванням міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

За програмою, окрему сесію, присвячену підтримці України, проведуть у вівторок, 10 листопада. До неї долучиться Андрій Сибіга.

Перед зустріччю український міністр повідомив, що поінформує союзників про ситуацію на фронті, наслідки російських атак та першочергові потреби України в обороні й забезпеченні стійкості напередодні зими.

Також сторони планують узгодити позиції щодо мирних зусиль. Серед пріоритетів української делегації – посилення захисту повітряного простору, тиск на Росію, кроки до деескалації та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ризики штучного інтелекту та відновлення ЧАЕС

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Окрім спільної сесії, Сибіга планує провести двосторонні переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, високою представницею ЄС Каєю Каллас та міністрами закордонних справ Франції, Великої Британії, Італії й Німеччини. Про це український міністр написав у себе в Х.

Ще однією темою зустрічі стане відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС. 9 листопада Франція, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку проводять у Парижі донорську конференцію для збору коштів на ремонт Нового безпечного конфайнмента.

Нагадаємо, захисну арку над четвертим енергоблоком станції пошкодив російський дрон у лютому 2025 року. За оцінкою ЄБРР, повне відновлення конструкції вимагає щонайменше 500 мільйонів євро, з яких країни G7 у жовтні вже погодили спрямування 260 мільйонів євро на термінові роботи.