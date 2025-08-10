Російські війська з весни 2024 року на Харківщині, та з початку 2025 року – на Сумщині – намагалися створити буферні зони. Втім, зусилля окупантів не мали успіху.

8 серпня кілька російських військових блогерів заявили, що міноборони Росії замінило командувача Північної групи військ та Ленінградського військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна на начальника штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковника Євгенія Нікіфорова, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Навіщо Кремль змінює командувачів окупантами на півночі України?

Відомо, що Лапін очолював Північну групу військ Росії з осені 2024 року.

Міліблогери гостро критикували Лапіна через невдачу у створенні буферної зони в північних районах Сумської та Харківської областей.

Зазначається, що Нікіфоров з середини серпня 2024 року разом із Лапіним координував відповідь Росії на українське вторгнення до Курської області в серпні 2025 року та подальший російський наступ на північ Сумської області.

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров є близьким союзником Нікіфорова і, ймовірно, мав вплив на його призначення.

Ні російські державні ЗМІ, ні міністерство оборони Росії поки не підтвердили призначення Нікіфорова, а подальша доля Лапіна залишається невідомою.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці має відбутися саміт Путіна і Трампа. Очільнику Кремля вдалося переконати американського лідера, що він готовий до компромісів у територіальному питанні. Як пишуть ЗМІ, диктатор може запропонувати обмін територіями: змусити Україну вивести війська із Донбасу, а самому натомість піти з Сумської та Харківської областей. Про це пише видання CNN.